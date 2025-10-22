Плетенчук также сообщил, что враг копирует украинские морские дроны.

Россияне во временно оккупированном Крыму вынуждены держать эшелонированную ПВО, однако Силам обороны Украины удается ее пробивать. Об этом в эфире Украинского радио рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"У российских блогеров и Z-патриотов очень сильно пригорело, когда они начали придирчиво рассматривать, какие меры местные власти оккупантов ввели для того, чтобы защитить важные сооружения. Оказалось - никаких мер", - сказал военный.

По его словам, после серии поражений с украинской стороны оккупанты начали наращивать системы ПВО среднего и дальнего радиуса - "Панцирь", "Тор", "Бук" и другие - тогда как раньше эти средства туда не направляли или снимали оттуда. В то же время спикер отметил, что формирование эшелонированной системы ПВО на полуострове не гарантирует безопасности.

Видео дня

"Россияне вынуждены держать эшелонированную систему ПВО, а пробоины они потом восстанавливают, потому что Крым - это стратегическое, тактическое, политическое, сакральное место. Но мы пробиваем. Сперва - дыру в ПВО, это локаторы, а потом уже можно выносить те объекты, которые они прикрывают", - подчеркнул он.

Плетенчук опроверг параллели между нынешней ситуацией в Крыму и событиями в Чернобаевке: по его мнению, Чернобаевка была прежде всего скоплением сил и средств в одном месте, тогда как Крым - другая по масштабу и структуре ситуация. В качестве примера он напомнил последствия ударов по Чернобаевке и разрушение инфраструктуры вокруг аэропорта.

"Я бы не сравнивал Чернобаевку... Это было непосредственное место дислокации - конкретное, одно и то же... Видел последствия наших мощных ударов. Например, бункер под портом, штатный советский, был фактически разрушен - настолько жестко туда прилетало. Там россияне вокруг здания аэропорта создали фактически подземный город, где в одном месте собирали технику, а мы ее все время уничтожали, поэтому это было признаком их тупости. Крым - это немного другая ситуация", - говорит военный.

Комментируя уничтожение ВМС российского морского дрона в Черном море, Плетенчук отметил, что враг "копирует" украинский опыт в применении беспилотных систем, и это одновременно свидетельствует о том, что ВСУ идут впереди. "Позитив в том, что они копируют нас. То есть - мы идем впереди, и в этом смысле наша позиция выигрышная, инициативная", - сказал он, добавив, что Украина готовится к новым угрозам, поскольку подобные прецеденты уже появились и, вероятно, не исчезнут.

Что касается российских морских дронов, Плетенчук сообщил, что враг публично демонстрировал около полутора десятков различных вариантов. По его словам, эти системы еще на стадии отработки технических решений и поиска ошибок, лишь со временем они могут дойти до уровня, который будет отвечать боевым требованиям.

"Скорее всего, сейчас наш враг на стадии поиска ошибок и недостатков своих систем. В их дронах также есть разнообразные интересные решения. Мы так же наблюдаем за их развитием", - отметил представитель ВМС Украины.

Удары по Крыму

Как писал УНИАН, Силы обороны Украины во временно оккупированном Крыму, в Джанкое, уничтожили радиолокационный комплекс "Валдай", который имеет операционное и символическое значение, ведь комплекс считается одним из новейших средств ПВО и РЭБ армии РФ.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что временно оккупированный Крым надо сделать "нежизнеспособным", чтобы поразить эго Путина. По мнению военного эксперта Романа Свитана, удары по полуострову могут поспособствовать его освобождению от российских оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: