По данным ученых, численность осторожных этих птиц в заповеднике составляет около 15-18 пар.

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника специалисты зафиксировали журавля серого - очень осторожную птицу, к которой подобраться крайне трудно. Исследователи называют ее "осторожным хозяином болот".

Об этом сообщили в заповеднике и обнародовали интересные кадры из фотоловушек.

"При изучении мест гнездования журавля серого исследователи постоянно работают на водно-болотных угодьях, ведь именно там эти величественные птицы строят гнезда и воспитывают птенцов.

Видео дня

Иногда случаются и необычные встречи журавлей в лесах, когда взрослые птицы водят молодежь. Такие моменты фиксируют не только во время полевых наблюдений, но и с помощью фотоловушек", - рассказали в заповеднике.

По словам ученых, точная численность гнездовой популяции журавлей в Чернобыльском заповеднике пока неизвестна, однако, по оценкам, она составляет около 15-18 пар. "Чрезвычайная осторожность журавлей затрудняет проведение полноценных учетов - именно поэтому каждая встреча с этими птицами является настоящим событием для наших исследователей", - говорится в сообщении.

Журавль серый: что нужно знать

Журавль серый - крупная птица. Длина тела - 100-130 см, вес может превышать 6 кг, размах крыльев - 180-240 см. Имеет громкий трубный пронзительный крик, который можно услышать на значительном расстоянии. Обитает в Европе и Азии, и является третьим по численности видом семейства журавлевых. Один из 10 видов рода, один из 2 видов рода в фауне Украины, представлен номинативным подвидом.

Численность в Европе оценена в 74-110 тыс. пар, в Украине гнездится вероятно, от 500-600 до 700-850 пар. Причинами изменения численности является сокращение площади болот вследствие осушения. Усиление фактора беспокойства и истребление птиц человеком, использование пестицидов.

Места обитания журавля серого - труднодоступные, чаще лесные, болота в долинах рек и вокруг крупных озер. Он моногамный, пары постоянные. Гнезда делает из стеблей, листьев, кусочков торфа, мха и устраивает "дома" на сухом месте среди болота (на кочке или дернине), чаще на границе леса и болота. В кладке 1-3 яйца. Питается преимущественно растительной пищей (зеленые части растений, семена злаков, ягоды брусники, клюквы), а также насекомыми, моллюсками, мелкими позвоночными и т.д..

Охраняется Боннской и Бернской конвенциями. Включен в Красную книгу Украины.

Другие уникальные птицы в заповедных зонах

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали редкую птицу - аиста черного, который попал в объектив фотоловушки. Эти птицы чрезвычайно осторожны, поэтому даже опытным исследователям не всегда удается сделать качественные кадры. Известно, что в заповеднике гнездится более 20 пар черного аиста.

Вас также могут заинтересовать новости: