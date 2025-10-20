Избегает людей: возле Чернобыля зафиксировали редкую птицу (фото)

В районе ЧАЭС гнездится более двух десятков пар черных птиц.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали редкую птицу - аиста черного.

Об этом сообщили в заповеднике и обнародовали соответствующие кадры, уточнив, что красавец случайно попал в объектив фотоловушки.

"Не часто в фотоловушки попадают такие редкие птицы, как аист черный (Ciconia nigra). Эти пернатые чрезвычайно осторожны, поэтому даже опытным исследователям не всегда удается сделать качественные фотографии с ними", - рассказали ученые.

Видео дня

Сейчас, добавляют исследователи, в Чернобыльском заповеднике гнездится более 20 пар черного аиста. Успешность гнездования меняется из года в год: в засушливые сезоны из-за дефицита кормов размножаются лишь отдельные пары. В то же время в последние годы этот показатель приблизился к 50%, что является положительной тенденцией.

Как уточняют исследователи, сейчас аисты уже отправились к местам зимовки - в далекую Центральную Африку. Последние особи наблюдались на территории заповедника в начале октября.

Аист черный: что о нем известно

Аист черный (Ciconia nigra) - вид птиц из рода Аист, семейства Аистовых. Ведет скрытный образ жизни. Один из 5 видов рода, один из 2-х видов рода в фауне Украины. В Украине гнездовая, перелетная птица. Поселяется преимущественно возле лесных озер или лесных болот. В отличие от Белого Аиста старается избегать людей, поэтому представителей этого вида редко можно увидеть. В Украине распространен преимущественно на Полесье и в Карпатском регионе.

В Украине численность достигает всего 400-450 пар. Причины изменения численности: деградация мест гнездования из-за вырубки лесов, мелиорация лесных угодий в полосе лесостепи, фактор беспокойства. В омоложенных лесах, не найдя старого дерева, аисты строят гнезда на молодых деревьях, в которых под тяжестью гнезда ломаются ветви и гнезда с яйцами или птенцами падают на землю. Аист Черный охраняется Конвенцией по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры, Боннской и Бернской конвенциями. Занесен в Красную книгу Украины (статус - редкий).

26 апреля 2024 года Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету номиналом 5 грн "Чернобыль. Возрождение. Аист черный", как одному из своеобразных символов возрождения жизни в Чернобыльской зоне, где они были замечены.

Другие новости мира экологии

Как писал УНИАН, недавно в районе Чернобыля исследователи зафиксировали удивительную встречу двух хищников - рысь и сову, которые случайно попали в объектив фотоловушки. Такие кадры удается сделать крайне редко, потому что в жизни оба хищника почти не пересекаются: рысь - очень скрытная, поэтому редко попадает в объективы фотоловушек, серая сова - ночная охотница, которая обычно исчезает еще до первых лучей солнца.

Вас также могут заинтересовать новости: