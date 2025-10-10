Ласточкам придется преодолеть 10 тысяч километров.

Из-за дождей, идущих в Одесской области почти непрерывно, и снижения температуры ласточки улетают из Национального природного парка "Тузловские лиманы". Птицам уже не хватает пищи.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев. Он обнародовал видео, на котором можно увидеть как множество птиц пикируют над камышом, снова взлетают вверх, через мгновение - они уже внизу - создается впечатление, что этот стремительный "танец" продолжается без конца.

"Невероятный танец птиц. Деревенские ласточки (Hirundo rustica) перед дождем и похолоданием активно питаются, чтобы лететь в далекую Африку. Некоторое время перед вылетом они ночуют большими стаями в камышах в нацпарке "Тузловские лиманы" и в один из дней мгновенно покидают наши украинские просторы, мигрируя в далекие теплые края", - написал ученый в Facebook.

По его словам, отлет ласточек связан, в частности, с нехваткой насекомых, которые являются основной пищей этих птиц. Это произошло из-за снижения температуры и дождей, которые в последнее время идут почти непрерывно.

"Ласточки мигрируют в теплые края, преодолевая расстояния до 10 тыс. км до Южной Африки. Они летят стаями в светлое время суток, часто при попутном ветре", - рассказал Русев.

Деревенская ласточка: что известно

Деревенская ласточка, или ласточка-касатка (Hirundo rustica) - маленькая перелетная птица, рода настоящие ласточки, обитающая в Европе, Азии, Африке и Америке. От других представителей рода отличается длинным хвостом с глубоким разрезом в форме вилки и изогнутыми длинными острыми крыльями. Прилетают около середины мая. Во второй половине месяца происходят сооружение гнезда и откладывание яиц.

Деревенские ласточки ведут общественный образ жизни, собираясь в большие группы и вместе садясь на провода и другие возвышения. Гнездятся большими колониями. Питаются насекомыми: мухи, кузнечики, сверчки, стрекозы, жуки и другие летающие насекомые составляют 99 % их рациона. Свою добычу они в основном ловят в полете, и на лету способны кормить птенцов.

Интересно, что в феврале 2008 года национальный банк Эстонии выпустил первую в своей истории платиновую монету номиналом в 100 крон. Тираж монеты составляет 3000 штук. На реверсе изображена сельская ласточка - символ Эстонии. Монета посвящена 90-летию независимости Эстонской Республики. Кроме платиновой было еще 2 серебряные монеты с изображением этой птицы: 10 и 100 крон, выпущенные в 1992 году. Деревенская ласточка изображена и на словенской монете номиналом 2 толара.

Редкие птицы в Украине

Как писал УНИАН, недавно в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" удалось "поймать" на видео редкую птицу - журавля серого. Ученый Иван Русев обнародовал соответствующее видео, которое тот смог сделать, подобравшись к этой очень осторожной птице. Журавль серый занесен в Красную книгу Украины. Пролетал через "Тузловские лиманы" в теплые края.

