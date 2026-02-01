Как в Одесской области птицы ищут пищу по замерзшим лиманам (фото)

Когда не летают российские "Шахеды" и не падают снаряды, в заповеднике продолжается жизнь дикой природы.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области, исследователи зафиксировали птиц, которые путешествуют по льду в поисках пищи.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев. На фото, которые он обнародовал, можно увидеть различных птиц на поверхности замерзшего водоема.

Исследователь объяснил: когда на несколько дней наступает временное затишье - не летают российские "Шахиды", не падают снаряды в указанном заповеднике, - здесь продолжается настоящая жизнь дикой природы. В частности, птицы передвигаются по территории национального парка, в том числе по замерзшим лиманам, чтобы найти пищу.

"Сейчас зима, и птицам трудно находить корм, поэтому многие из них путешествуют повсюду, даже по льду, чтобы подкормиться", - отметил Русев.

Жители "Тузловских лиманов"

Как писал УНИАН, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) мощный шторм выбросил на побережье множество морских организмов. Доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что во время непогоды Черное море выбросило на берег много морских губок, морских кротов (вид ракообразных) и множество рапанов. Как отметил ученый, было обследовано 5 километров пересыпи нацпарка и зафиксировано различные виды рыб, крабов и т.д. В то же время Русев обратил внимание на тот факт, что существенного ущерба биоразнообразию шторм в нацпарке не нанес, как, например, было ранее - во время разлива мазута, растительного масла, что произошло из-за атак РФ.

Ранее на пляжах Одессы была зафиксирована массовая гибель редких морских конников. Этих обитателей Черного моря выбросило на побережье, вероятно, из-за утечки растительного масла, которая произошла в декабре прошлого года, когда Россия атаковала торговый порт "Южный" в Одесской области. По словам экологов, в конце января 2025 года на ряде пляжей зафиксированы массовые выбросы конников, но скопление тел на определенных участках не означает, что гибель организмов произошла именно здесь. Ведь береговая линия на этой части побережья работает как ловушка и зона аккумуляции, и конники могли погибнуть в другом месте.

