Рыбы и рапаны: в Одесской области шторм выбросил на побережье множество обитателей моря (фото)

Исследователи обследовали 5 километров побережья.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" шторм выбросил на побережье множество морских организмов. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев, который обнародовал соответствующие фото.

По его словам, Черное море в последние дни штормило и выбросило на побережье много морских организмов. Как отметил исследователь, обследовано 5 км пересыпи нацпарка и зафиксированы различные виды рыб, крабов.

"Много было и морских губок - примитивных водных многоклеточных животных, которые ведут прикрепленный образ жизни. На некоторых участках был и морской крот (Upogebia pusilla) - вид ракообразных и много, очень много рапаны венозы...", - отметил ученый.

В то же время он обратил внимание на тот факт, что существенного ущерба биоразнообразию этот шторм в зоне нацпарка не нанес, как, например, было ранее - во время разлива мазута, растительного масла, или из-за воздействия сонаров российских кораблей, бомбардировок или подрыва мин.

Ученый также отметил, что во время обследования, которое длилось три дня, не было обнаружено ни одного морского конька черноморского, как это было в Одессе.

"Это может свидетельствовать о наличии специфических причин их гибели, связанных как с загрязнением, так и с рельефом дна моря в местах акваторий моря, где их недалеко выбрасывало на берег", - добавил ученый.

Как писал УНИАН, на пляжах Одессы зафиксирована массовая гибель морских коньков - сотни редких существ выбросило на побережье, вероятно, из-за утечки растительного масла, которая произошла в декабре 2025 года из-за атаки РФ по порту "Южный".

Руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский рассказал, что во время обследования побережья города в районе 9-11 станций Большого Фонтана зафиксированы массовые выбросы черноморских морских коньков (Hippocampus guttulatus). По его словам, на отдельных участках он насчитал десятки особей на 1 кв. м побережья.

