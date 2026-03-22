В гнездо знаменитых Одарки и Грицика прилетел первый аист (фото)

Аист пробыл в гнезде полторы минуты, переложил веточку и улетел дальше.

В Национальный природный парк "Пирятинский" в Полтавской области прилетел первый аист. Об этом сообщается на странице "Лелека Грицько" в Facebook.

При этом отмечается, что речь идет не о местных "звездных" аистах Грицике и Одарке, а о другой птице.

"Наконец-то произошло столь ожидаемое событие нового сезона – первый аист прилетел в гнездо. Сегодня, 22.03.2026 года, в 17:11:29 более 200 зрителей в прямом эфире увидели аиста в гнезде. Но это был не наш. Не Грицик, не Одарка", – говорится в сообщении.

Исследователи добавляют, что все, кто следил за предыдущим сезоном, помнят, что в прошлом году 20 марта первым аистом в гнезде тоже был какой-то чужой, залетевший птица, а не его хозяева.

"Сегодня аист провел в гнезде полторы минуты, переложил веточку и улетел куда-то дальше в 17:12:52. Будем ждать дальнейшего развития событий и счастливых и приятных новостей. Будем ждать и высматривать своих, чтобы непременно дождаться", – написала исследовательница Ира Саражинская.

Напомним, за аистами Грициком и Одаркой в прошлом году наблюдали многие украинцы. Особенно люди беспокоились, когда Грицик лишился своего пятого птенца.

У него и аиста Одарки весной вылупилось пять птенцов. По словам специалистов, в таком случае у птиц срабатывает естественный отбор, когда выживает сильнейший.

Этот маленький аист, который впоследствии получил кличку Катруся, был самым слабым в выводке, поэтому отец решил избавиться от него, чтобы дать больше шансов выжить другим птенцам, отнес Катрусю на 100 м от "дома" и бросил в кукурузном поле. Однако специалисты быстро нашли птенца и оказали необходимую помощь.

После этого птенец прожил в реабилитационном центре, где набрался сил и улетел.

Вас также могут заинтересовать новости: