По словам экспертов, летучим мышам легче взлетать в положении вверх ногами, чем стоя на земле.

Когда летучие мыши не летают, то они часто свисают с потолка пещеры или с нижней стороны мостов, поэтому многих интересует вопрос, почему эти животные спят вверх ногами, пишет Live Science.

По словам исследователей, такое поведение может быть связано с эволюционным путем летучих мышей к полету.

"Когда летучие мыши эволюционировали от наземных млекопитающих к полету, они начали планировать, как белки-летучие мыши", - объяснила биолог летучих мышей и координатор Программы сохранения летучих мышей штата Иллинойс Тара Хохофф в интервью для издания.

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В то же время исследователь летучих мышей из Калифорнийского государственного политехнического университета в Гумбольдте Александр Льюис рассказал, что предки современных летучих мышей могли залезать на высокие деревья и падать, чтобы скользить между стволами, поэтому, скорее всего, благодаря этому они развили сильные конечности для таких подъемов. По его словам, сильные лапы этих существ со временем превратились в крылья.

Однако из-за того, что летучие мыши не имеют полых костей, как птицы, они не могут высоко подниматься во время полета, поэтому летучие мыши, как правило, "висят вверх ногами, чтобы взлететь", добавила Хохофф.

"Когда летучая мышь находит место для ночлега, она сокращает мышцы, прикрепленные к когтям, что открывает их. Когда когти касаются поверхности насеста, летучая мышь расслабляет свое тело. Это позволяет весу ее тела натягивать сухожилия, соединенные с когтями", - отметил зоолог и заведующий кафедрой биологии Государственного университета Боулинг-Грин в Огайо Дэниел Паук в интервью журналу Live Science.

Другими словами, летучие мыши тратят минимум энергии, чтобы висеть вниз головой, ведь их тела расслаблены, поэтому гравитация делает все за них.

Паук также добавил, что висение вверх ногами защищает летучих мышей от некоторых хищников. В частности они могут защитить себя от сов, ястребов и змей.

В то же время исследователь отметил, что летучие мыши могут взлетать и из положения стоя, однако это сложнее, чем начать полет из висячего положения.

В свою очередь Льюис отметил, что не все летучие мыши спят только вверх ногами. К примеру, "дискокрылые летучие мыши Центральной и Южной Америки имеют специальные присоски на больших пальцах, которыми они цепляются за нижнюю сторону листьев, причем делают это под разными углами".

Хохофф подчеркнула, что дополнительные исследования эволюции полета летучих мышей "были бы очень интересными, поскольку они являются единственными летучими млекопитающими".

"Есть некоторые виды, которым, кажется, легче отрываться от земли, поэтому изучение того, что морфологически отличается, было бы полезным для понимания", - считает исследовательница.

Другие интересные факты о животных

Также стало известно, что некоторые птицы "прячут" в своих гнездах змеиные шкуры. По словам ученых, они это делают для того, чтобы защитить себя от различных хищников.

Кроме того, исследователи рассказали, где у птиц находятся уши. Они отметили, что по сравнению с большими человеческими ушами, птицы имеют просто отверстие, через которое могут все слышать.

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