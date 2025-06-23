Эти животные наносят острову значительный ущерб.

Один из островов в Италии настолько сильно заполонили козы, что это становится опасно и вызывает панику среди местных жителей. Речь идет об Аликуди, который также известен как Липарские острова. Об этом пишет Express.

Этот остров насчитывает лишь около 100 постоянных жителей, которых постепенно вытесняет местная популяция диких коз, что, по последним подсчетам, насчитывает 600 животных.

Несмотря на то, что туристы, посещающие остров, увлечены этими животными, местные жители вынуждены бороться с серьезными убытками, которые они наносят.

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"От разрушения сухих каменных стен террас до поедания защищенных кустарников и растений в природном заповеднике Аликуди, дикие козы постепенно стали серьезной проблемой для местных жителей. Они также потенциально опасны, поскольку, по сообщениям, некоторые животные подходили к домам, чтобы поесть кактусы, оливковые деревья и каперсы, а также перекрывали тропы, отпугивая туристов", - добавили в материале.

В Express напомнили, что козы были завезены на остров около 20 лет назад фермерами, но некоторые из них сбежали и спрятались в самых отдаленных районах Аликуди.

В прошлом году была даже нанята компания для отлова коз, однако из-за того, что на острове есть только каменистые тропы и много кустарников, некоторые козы спрятались, что не дало результата такой работы.

Сейчас местные власти рассматривают вариант ликвидации животных.

"Они едят все, они опасны. Я хотел избежать этого, но истребление - единственный выход, иначе остров будет уничтожен", - заявил чиновник по сельскому развитию Сицилии Джованни Делл'Аква.

По словам местной жительницы Элизы Коллетт, ей будет неприятно смотреть на то, как охотники будут стрелять в коз.

"Это жестоко. Но козы съели всё, поэтому их поедание может быть частью естественного цикла", - подчеркнула она.

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Как писал УНИАН, самый маленький курорт в Испании, который так любят туристы, все больше разрушается. По словам местных жителей, "проблема не в туристах", которые переполняют улицы острова, а в инфраструктуре.

"Нет общественных туалетов, нет затененных мест, туристические достопримечательности, такие как церковь или своды стены, закрыты, башня в руинах", - отметила одна из чиновниц.

Также сообщалось, что столицу Дании, а именно Копенгаген, признали самым удобным для жизни городом мира. Отмечается, что город получил три высших балла за стабильность, образование и инфраструктуру.

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