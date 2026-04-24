В Великобритании девочка нашла под мостом одну из самых редких в мире амфибий

По словам ученых, ребенок, вероятно, спас жизнь этому любопытному существу.

Десятилетняя девочка случайно наткнулась на одну из самых редких в мире амфибий, играя у озера в Уэльсе (Великобритания), пишет The Independent.

"Эви Хилл исследовала местность под мостом недалеко от реки Огмор в Бридженде, на юге Уэльса, когда заметила мексиканского аксолотля - это первый зафиксированный случай обнаружения этого животного в дикой природе в Великобритании", - говорится в статье.

В природе осталось лишь около тысячи этих исчезающих амфибий, и считается, что найденная особь была выпущена из неволи владельцем.

Рассказывая BBC о своей находке, Эви сказала:

"Я спустилась к берегу, там был зеленый коврик, я подняла его - и под ним был аксолотль".

Ее мать Мелани призналась, что сначала отнеслась к рассказу дочери скептически.

"Я подумала, что она нашла тритона или что-то подобное. Эви часто находит разных существ - не аксолотлей, конечно, но тритонов и насекомых. Это было настоящим шоком - увидеть, что она держит в руках аксолотля. Я даже не знала, что они могут вырастать такими большими, а тут он оказался у меня на кухне", - говорит женщина.

Семья даже досрочно завершила отдых, чтобы забрать животное домой в Лестер, и потратила много времени на поиск информации, как правильно за ним ухаживать. Эви назвала аксолотля Диппи и рассказала, что он вызвал большой интерес у ее одноклассников.

"В школе все в восторге от истории Диппи. Мне кажется, это очень интересно", - сказала она.

Директор Национального центра благополучия рептилий Крис Ньюман отметил, что девочка, вероятно, спасла жизнь аксолотлю.

"Это первый задокументированный случай в Британии, и он вряд ли прожил бы долго, если бы Эви его не нашла. Хищники быстро бы его съели, к тому же на его спине уже были следы укусов", - объяснил он.

Аксолотли являются эндемиками озерного комплекса Сочимилько вблизи Мехико и могут вырастать до 30 сантиметров в длину.

В Королевском обществе по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) сообщили, что после появления аксолотлей в игре Minecraft в июне 2021 года интерес к их приобретению резко вырос - с примерно 11 тысяч запросов в месяц до 50 тысяч.

Представительница организации доктор Роз Клабб ранее предупреждала, что эти животные не просты в уходе и их не стоит покупать спонтанно.

"Мы особенно обеспокоены новыми трендами на экзотических домашних питомцев, ведь со временем, когда люди понимают, что уход за ними сложен или интерес пропадает, такие животные часто попадают к нам. Играть с аксолотлем в Minecraft - это одно, а ухаживать за живым существом - совсем другое. Эти амфибии требуют внимания на протяжении всей жизни, которая может длиться до 15 лет - значительно дольше, чем длится детское увлечение", - подчеркнула она.

