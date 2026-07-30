Лазил по деревьям и был похож на норку: что известно о первой 'настоящей' собаке

Этот вид обитал на территории Северной Америки с позднего эоцена до раннего олигоцена.

Собаки появились как группа более 40 миллионов лет назад. Геспероцион широко считается первой "настоящей" собакой и родоначальником линии, в которую сегодня входят домашние собаки, волки, лисы и ряд других представителей семейства псовых, пишет BBC Wildlife Magazine.

Отмечается, что геспероцион является вымершим представителем семейства псовых, который обитал на территории Северной Америки с позднего эоцена (42,5 миллиона лет назад) до раннего олигоцена (31 миллион лет назад). Его ареал обитания простирался от юга Канады на севере до Колорадо на юге, а название "западная собака" он получил из-за того, что был эндемиком этой части мира.

Всего известны два вида геспероционов - Hesperocyon gregarious и Hesperocyon coloradensis. Однако существует по крайней мере 28 видов, принадлежащих к подсемейству Hesperocyoninae.

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Эта группа первопроходцев была самой ранней из трех линий собак. За ней последовали вымершие Borophaginae и ныне живущие псовые (Caninae).

Как выглядели геспероционы

Геспероционы были довольно небольшими. От кончика хвоста до конца морды средний представитель этого вида достигал всего 80 см.

У геспероциона был длинный хвост, низко посаженное тело и заостренная морда. Другой отличительной чертой этого вида были короткие лапы.

Интересно то, что у геспероциона было пять пальцев на лапах, а также увеличенный "рогатый коготь", который некоторые палеонтологи интерпретируют как приспособление для лазания по деревьям. Считается, что геспероцион обитал в глубине лесов, лазая по деревьям и снуя по подлеску в поисках добычи.

Как могли появиться собаки

Палеонтологи считают, что переход геспероционов от лесных к открытым средам обитания мог стать движущей силой эволюции собак, превратив их из частично древесных хищников в крупных наземных хищников.

Хотя геспероцион внешне сильно отличался от большинства современных псовых, его череп и зубы были безошибочно похожи на собачьи. Фактически, именно эти характерные черты помогли палеонтологам, впервые открывшим геспероционов, распознать этот вид как раннего псового, а не кошачьего.

Чем питался геспероцион

Палеонтологи полагают, что геспероцион, вероятно, был всеядным животным, питавшимся в основном мясом. Однако время от времени он дополнял свой рацион растениями.

Вероятнее всего, геспероцион охотился преимущественно на животных, гораздо меньших по размеру, чем он сам, таких как грызуны и, возможно, даже насекомые. Точно неизвестно, как именно он охотился. Наиболее вероятно, что он был хищником, устраивавшим засады и набрасывавшимся на добычу.

Почему геспероционы вымерли

В издании отметили, что геспероционы просуществовали примерно 11,5 миллионов лет. Они пережили несколько климатических потрясений в период перехода от эоцена к олигоцену.

Точная причина вымирания этого раннего представителя собачьих неизвестна. Ученые считают, что одним из главных факторов является изменение климата, в частности сокращение площади субтропических лесов и расширение степей в Северной Америке. Такое изменение среды обитания благоприятствовало более быстрым хищникам с длинными лапами.

Геспероцион и более поздние представители его подсемейства, возможно, также сталкивались с конкуренцией со стороны ранних кошачьих. Кошачьим потребовалось гораздо больше времени, чем псовым, чтобы закрепиться в Северной Америке, но как только они это сделали, они стали доминирующими хищниками-засадчиками на континенте.

Почему кошки дружат с собаками

Ранее в Popular Science объяснили, почему кошки и собаки, выросшие вместе, становятся неразлучными друзьями и даже играют друг с другом. Как выяснили ученые, такую дружбу между видами можно объяснить на примере диких животных – в частности, лемуров.

В парке дикой природы в Германии исследователи сняли на видео, как молодой кольцехвостый лемур начал игриво приставать к взрослому лемуру-руфу – представителю другого вида. Учёные зафиксировали четыре подобных эпизода и назвали такое поведение "межвидовой игрой".

По имеющимся данным, игра важна для животных, живущих группами: она помогает детенышам налаживать социальные связи, учиться друг у друга и развивать координацию движений. Но когда в игре участвует представитель другого вида, риски возрастают – животные могут просто не понимать сигналы друг друга, и неправильно истолкованный сигнал способен превратить игру в настоящую агрессию.

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