Сезон комаров в Украине продлится дольше: какие регионы почувствуют это первыми

В теплой воде яйца комаров развиваются быстрее, что ускоряет появление новых поколений.

Повышение температуры и увеличение продолжительности теплого периода года создают благоприятные условия для стремительного роста популяции комаров – из-за изменения климата сезон активности этих насекомых может продлиться на несколько недель или даже больше. В то же время решающим фактором для их массового размножения является не только тепло.

Энтомолог, кандидат биологических наук и доцент кафедры биологии и экологии Карпатского национального университета имени Василия Стефаника Виктор Шпарик объяснил "Телеграфу", что с увеличением продолжительности тёплого сезона комары успевают дать больше поколений. Это связано с тем, что их жизненный цикл – от яйца до взрослой особи – повторяется быстрее и больше раз в течение года.

По словам специалиста, первыми последствия такого явления ощутят на себе регионы, где традиционно теплее и имеется достаточное количество водоемов, необходимых для развития личинок. Речь идет прежде всего о южных областях – Херсонской, Одесской, Запорожской и Николаевской. Кроме того, увеличение численности комаров может коснуться и центральной части страны – Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей.

Видео дня

Специалисты прогнозируют, что сезон активности комаров в Украине может продлиться примерно на месяц, а при определенных условиях – даже больше.

Температура напрямую влияет на биологические процессы этих насекомых. В теплой воде яйца комаров развиваются быстрее, что ускоряет появление новых поколений. Размножаться они способны уже при температуре около +15 градусов, однако наиболее благоприятными для этого считаются показатели от 21 до 32 °C.

В то же время ученые обращают внимание на то, что в Украине обитают десятки видов комаров, но из-за глобального потепления все чаще фиксируется появление видов, характерных для более южных широт. Среди них – тигровый комар, который считается потенциально опасным, ведь может быть переносчиком ряда серьезных заболеваний.

Экология Украины – больше новостей

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике заметили безногую ящерицу – веретильницу. Несмотря на свою змееподобную внешность, она не имеет никакого отношения к змеям – по мнению специалистов, веретильница неядовита, спокойна и большую часть жизни проводит в почве или под лесной подстилкой, где охотится на дождевых червей, слизней и других беспозвоночных. В зоне отчуждения это существо встречается нечасто – из-за скрытого образа жизни этот пресмыкающийся остается незаметным даже для опытных исследователей.

Вас также могут заинтересовать новости: