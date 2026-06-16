Одно средство из аптечки поможет, если укус комара сильно зудит: совет дерматолога

Важно не доводить до сильных расчесов, иначе есть риск повредить кожу.

Если в какой-то момент вы вышли вечером на улицу без защитного крема от комаров и вернулись домой с укусами, то они еще долго могут зудеть и чесаться. Если укусы не обработать, то есть риск расчесать кожу вплоть до образования ранок и язв, которые будут заживать еще дольше.

Как рассказали эксперты сайту Good Housekeeping, некоторые аптечные методы гораздо эффективнее домашних способов. По словам доктора-дерматолога Раджани Катты, желание почесать красный бугорок на месте укуса вызвано аллергической реакцией на слюну комара - а именно на определенные белки, которые содержит слюна насекомого.

По ее словам, главное средство помощи – это 1%-ный гидрокортизоновый крем. Его можно использовать дважды в день, пока зуб не пройдет. Он помогает успокоить как воспаление, уменьшив покраснение и отек, так и зуд. Однако крем не рекомендуется использовать на тонкой коже лица дольше одного месяца, поскольку стероиды в составе крема делают кожу еще тоньше. Есть риск, что кожа станет более восприимчивой к порезам и синякам, особенно в чувствительных местах, например, на веках.

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Также врачи говорят, что снять зуд на месте укусов поможет каламиновый лосьон или паста из пищевой соды и воды. Холодный компресс или прохладная влажная ткань также могут успокоить раздраженные места.

Но таких распространенных домашних средств, как лимонный сок или яблочный уксус, следует избегать. По словам Катты, они могут принести больше вреда, чем пользы. "Все три средства могут раздражать кожу, поэтому они могут усиливать воспаление и покраснение", – объяснила она.

Что бы вы ни делали, подчеркнула она, сопротивляйтесь желанию расчесать кожу. Открытые раны повышают риск инфицирования и могут привести к длительной гиперпигментации или, что еще хуже, к образованию рубцов.

Народный способ избавиться от зуда

Чтобы быстро облегчить состояние и сделать так, чтобы кожа не чесалась, можно попробовать постукивать по раздражающим бугоркам. "Есть определенное нервное волокно, которое передает сигнал о зуде в мозг, но вы можете отвлечь его, постукивая или надавливая", – говорит доктор Катта.

Почему комары кусают одних людей чаще других

Напомним, что некоторые люди действительно являются более "привлекательными" для этих насекомых. Главными факторами, по которым комары определяют "жертв", являются тепло тела, выдыхаемый углекислый газ и специфический запах кожи. При этом они распознают выделяемые телом молекулы и особенно их привлекают люди, которые выделяют больше соединения "1-октен-3-ол" (грибной спирт). Он образуется при расщеплении кожного жира, а количество определяет микробиота, которая живет на теле.

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