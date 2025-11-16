Многие субантарктические пингвины, которые сейчас живут на острове Галиндез, где размещена украинская полярная станция "Академик Вернадский", ждут потомство. На странице Национального антарктического научного центра в фейсбуке обнародовали видео, на котором можно увидеть, как пингвины высиживают яйца в сугробах.
"Многие субантарктические пингвины возле "Вернадского" уже отложили яйца, поэтому сидеть на гнездах им приходится даже в высоких снежных сугробах. Как этой маме или папе на видео", - рассказали ученые.
Яйца пингвинов, добавляют исследователи, очень уязвимы к холоду и нападению хищников. Поэтому родители не могут оставлять их надолго без присмотра. В течение всего периода инкубации, который длится 34-37 дней, "супруги" постоянно дежурят, чтобы обеспечить обогрев и охрану яиц.
Ученые обращают внимание на интересный факт: чем более развит эмбрион пингвинята, как и любой другой птички, тем уязвимее яйцо к холоду. Если в начале инкубационного периода оно может выжить определенное время без обогрева, то на поздних стадиях его чувствительность к колебаниям температуры увеличивается. При этом уменьшается время выживания будущего птенца без тепла.
"В то же время влажные условия нашего района Антарктики являются преимуществом, ведь уменьшают риск обезвоживания и повреждения скорлупы. "Трубы" в снегу пингвины топят за счет тепла своего тела", - пояснили ученые.
Также ученые заметили, что помет этих птиц способствует более быстрому таянию снега вокруг гнезда, ведь они испражняются по его периметру.
Пингвины в Антарктиде: другие новости
Напомним, недавно ученые рассказали, что субантарктические пингвины, которые живут на острове Галиндез, в районе полярной станции "Академик Вернадский", снесли первое в этом сезоне яйцо. Второй год подряд первое яйцо находят в одном и том же месте - на скале возле ДНЧ-домика - небольшой лаборатории, где геофизики осуществляют непрерывный прием радиочастот для изучения геокосмоса. Именно здесь, говорит биолог Зоя Швыдкая, одна из самых высоких точек гнездования пингвинов на острове.