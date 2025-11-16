Из-за опасности родители не могут оставлять яйца надолго без присмотра.

Многие субантарктические пингвины, которые сейчас живут на острове Галиндез, где размещена украинская полярная станция "Академик Вернадский", ждут потомство. На странице Национального антарктического научного центра в фейсбуке обнародовали видео, на котором можно увидеть, как пингвины высиживают яйца в сугробах.

"Многие субантарктические пингвины возле "Вернадского" уже отложили яйца, поэтому сидеть на гнездах им приходится даже в высоких снежных сугробах. Как этой маме или папе на видео", - рассказали ученые.

Яйца пингвинов, добавляют исследователи, очень уязвимы к холоду и нападению хищников. Поэтому родители не могут оставлять их надолго без присмотра. В течение всего периода инкубации, который длится 34-37 дней, "супруги" постоянно дежурят, чтобы обеспечить обогрев и охрану яиц.

Ученые обращают внимание на интересный факт: чем более развит эмбрион пингвинята, как и любой другой птички, тем уязвимее яйцо к холоду. Если в начале инкубационного периода оно может выжить определенное время без обогрева, то на поздних стадиях его чувствительность к колебаниям температуры увеличивается. При этом уменьшается время выживания будущего птенца без тепла.

"В то же время влажные условия нашего района Антарктики являются преимуществом, ведь уменьшают риск обезвоживания и повреждения скорлупы. "Трубы" в снегу пингвины топят за счет тепла своего тела", - пояснили ученые.

Также ученые заметили, что помет этих птиц способствует более быстрому таянию снега вокруг гнезда, ведь они испражняются по его периметру.

Пингвины в Антарктиде: другие новости

Напомним, недавно ученые рассказали, что субантарктические пингвины, которые живут на острове Галиндез, в районе полярной станции "Академик Вернадский", снесли первое в этом сезоне яйцо. Второй год подряд первое яйцо находят в одном и том же месте - на скале возле ДНЧ-домика - небольшой лаборатории, где геофизики осуществляют непрерывный прием радиочастот для изучения геокосмоса. Именно здесь, говорит биолог Зоя Швыдкая, одна из самых высоких точек гнездования пингвинов на острове.

Вас также могут заинтересовать новости: