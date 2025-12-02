Сейчас на Галиндезе обитают рекордные 7 тысяч субантарктических пингвинов.

На острове Галиндез, где расположена украинская полярная станция "Академик Вернадский", родился первый пингвиненок сезона, что является достаточно ранним вылуплением. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

"В эти выходные вблизи "Вернадского" родился первый пингвиненок! Малыш появился на свет в очень символическое время - накануне Дня Антарктиды. Это довольно раннее вылупление первенца субантарктических пингвинов на нашем острове Галиндез. В прошлые годы биологи украинских экспедиций фиксировали это событие плюс-минус в середине декабря", - рассказали ученые.

По словам биолога 30-й УАЭ Зои Швыдкой, в целом в этом году пингвины относительно рано начали в больших количествах приходить на остров и обустраивать гнезда.

"Первые спаривания мы заметили еще в середине сентября, и уже тогда это не было редким явлением. То есть это не какая-то пара выбилась из "графика", а было нормальное поведение популяции", - отметила Швыдкая.

Именно она и обнаружила первенца в том месте, где были отложены первые яйца - на скале возле геокосмической лаборатории. Ученая объяснила:

"По времени я понимала, что пополнение должно быть вот-вот. И действительно, в гнезде был птенец. Сейчас их там уже двое".

Отмечается, что субантарктические пингвинята вылупляются асинхронно - как были отложены яйца. Сначала малыши покрыты серым пушком, который со временем густеет и меняет цвет, а где-то через месяц после рождения начинают линять и менять пух на перья. Этот месяц за детьми ухаживают родители - кормят, согревают, защищают от хищных птиц. Интересно, что мама и папа делают это по очереди: пока кто-то питается в океане, другой остается на гнезде. Затем родители меняются.

"Всего в этом сезоне на Галиндезе обитают рекордные 7 тысяч субантарктических пингвинов. По состоянию на сейчас наши биологи насчитали 2300 гнезд с яйцами. Поэтому в ближайшее время ожидаем пингвиний беби-бум вокруг "Вернадского", - отмечают в центре.

Ученые напомнили, что субантарктические пингвины - теплолюбивые и раньше вообще не гнездились на Галиндезе. Но из-за изменения климата начали осваивать остров и ежегодно захватывают новые участки. Такое их поведение является одним из доказательств потепления в Антарктике. Об этом же скорее всего свидетельствует и тот факт, что в этом году раньше стартовал брачный сезон и появились птенцы.

"Украинские" пингвины в Антарктиде

Напомним, субантарктические пингвины, обитающие на острове Галиндез, рядом с украинской полярной станцией "Академик Вернадский", в октябре снесли первое в этом сезоне яйцо. По словам ученых, второй год подряд первое яйцо находят в одном и том же месте - на скале возле ДНЧ-домика - небольшой лаборатории, где геофизики осуществляют непрерывный прием радиочастот для изучения геокосмоса.

