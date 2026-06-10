Юг Украины рискует лишиться малых рек: эксперт предупредила о серьезных последствиях

Наибольшие потери могут понести Херсонская и Одесская области, а также Крым.

Климатические изменения уже существенно влияют на водные ресурсы Украины и могут привести к серьезным экологическим проблемам в ближайшие десятилетия. Наиболее уязвимыми к этим процессам остаются южные регионы страны, рассказала "РБК-Украина" эксперт климатического отдела общественной организации "Экодия" София Садогурская.

Южные области теряют водные ресурсы

По словам специалиста, для юга Украины ученые прогнозируют дальнейшее сокращение водного стока. Такая тенденция может вызвать трудности с водоснабжением и даже поставить под угрозу существование небольших рек.

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Садогурская отметила, что в перспективе часть малых водотоков в южных областях может полностью исчезнуть, если нынешние климатические тенденции сохранятся.

В то же время для других регионов страны прогнозы отличаются. В частности, на Полесье и в Карпатах ожидается увеличение интенсивности паводков и более частые случаи резких подъемов уровня воды.

Риск затопления прибрежных территорий

Дополнительной угрозой для Украины является постепенное повышение уровня Мирового океана. В рамках исследования "Вода близко" ученые оценили возможные последствия этого процесса для прибрежных районов юга страны до конца века.

По пессимистическому сценарию, если человечество не сократит выбросы парниковых газов, к 2100 году под водой могут оказаться территории общей площадью почти 650 тысяч гектаров. Если же учесть дополнительное влияние природных явлений, в частности штормов, площадь потенциального затопления может вырасти до 1 миллиона гектаров.

Под наибольшей угрозой - Одесская, Херсонская области и Крым

По оценкам экспертов, площадь возможного затопления сопоставима с территорией всей Тернопольской области. Наибольшие потери в таком случае могут понести Херсонская и Одесская области, а также Крымский полуостров.

Хотя такие расчеты основаны на самых пессимистичных климатических сценариях, которые предусматривают рост глобальной температуры более чем на 4 градуса, специалисты подчеркивают необходимость уже сейчас готовиться к возможным последствиям.

Экология Украины - последние новости

Напомним, после разрушения дамбы Каховского водохранилища, которое летом 2023 года устроили россияне, на опустошенной местности, на дне бывшего водохранилища вырос удивительный ивовый лес.

Несмотря на все вызовы, молодые ивы начали активно расти на освободившемся от воды дне бывшего водохранилища. Уже в 2025 году эти деревья достигали шести-семи метров в высоту. По словам специалистов, в одном месте вблизи Хортицы создавалось впечатление, будто это бамбуковый лес.

В то же время, по словам специалистов, на юге и юго-востоке Украины фиксируются риски высыхания рек. Полное исчезновение водотоков может произойти в течение следующих 50 лет, если не принять соответствующие меры.

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