Из-за опасности ученых сопровождают работники, вооруженные ружьями для сбивания дронов.

После теракта на плотине Каховской ГЭС, который летом 2023 года устроили россияне, на опустошенной местности, на дне бывшего водохранилища вырос удивительный вербный лес и сейчас он переживает свою вторую весну.

Ученые Анна Куземко и Александр Ходосовцев недавно вернулись из экспедиции и рассказали LB.UA о том, какие изменения увидели. Речь идет о том, что ученые, исследующие экосистемы, появившиеся после теракта на дамбе Каховской ГЭС, вынуждены приспосабливаться к реалиям войны.

По словам профессора Херсонского государственного университета Ходосовцева, угроза атак дронов стала привычным спутником таких экспедиций. В частности, FPV-дроны, "мавики", а сейчас и новые модели вражеских БПЛА, например "Молния", несущие килограмм взрывчатки, могут появиться над головой в любой момент.

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"Этим россияне недавно начали терроризировать села на правом берегу Днепра. Мы даже шутили, что ничего не стоит планировать, пока не состоится экспедиция в Каменскую Сечь. Потому что неизвестно, чем она может закончиться", - говорит Ходосовцев.

Ученых сопровождают работники национального парка, вооруженные ружьями для сбивания дронов. Участники экспедиций вынуждены носить бронежилеты и шлемы. Некоторые локации, которые еще в прошлом году были доступны для исследований, теперь закрыты из-за боевых действий. Но, несмотря на все вызовы, молодые ивы продолжают активно расти на освобожденном от воды дне бывшего водохранилища.

Как отметила Куземко, ведущий научный сотрудник Института ботаники им. Холодного, сейчас эти деревья достигают шести-семи метров в высоту.

"В одном месте вблизи Хортицы было такое впечатление, будто это какой-то бамбуковый лес. Ивы высокие, стройные, в листве. Очень мощные. Заходишь в эти чащи, как во что-то неизведанное, и все - ты уже один на один с природой", - рассказывает она.

Ученых удивляет не только высота этих деревьев, но и то, что они уже начали цвести - процесс, который обычно начинается только на пятый-седьмой год жизни ивы. Это может свидетельствовать о благоприятных условиях для быстрого распространения этих растений, если семена смогут прижиться на участках, которые долго оставались затопленными.

Новый лесной массив также демонстрирует признаки формирования различных экосистем. Некоторые территории уже заселены не только деревьями, но и кустарниками, травами, мхами и даже лишайниками, что указывает на быстрое развитие биоразнообразия. Однако ученые пока не готовы прогнозировать, каким именно будет окончательный вид этого нового леса.

По мнению Ходосовцева, возможно, со временем здесь образуется классический лес с разреженными деревьями, кустарниками и лианами, но пока ивняк остается очень густым. Однако он не исключает, что конкуренция за ресурсы вскоре приведет к естественному отбору, когда слабые деревья начнут отмирать, создавая пространство для более сильных.

Молодые ивы не только стремительно тянутся вверх, но и быстро набирают в толщине. В нацпарке "Каменская Сечь" в Миловской Балке Ходосовцев зафиксировал деревья с диаметром ствола до 8 см, что является значительным показателем для двухлетних растений. Такие быстрые темпы роста объясняются богатыми питательными веществами, которые остались после отступления воды.

Однако даже такие мощные деревья зависят от погодных условий. Этой весной поймы остались без традиционного весеннего половодья, что может повлиять на их дальнейшее развитие. Пока влаги, накопленной за апрель-май, хватает, но дальнейшая судьба этих молодых лесов остается непредсказуемой.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС - что известно

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, что повлекло масштабную техногенную катастрофу. Из-за теракта искусственное наводнение затопило десятки населенных пунктов на правом и левом берегах реки Днепр. Погибли люди, вода сорвала тысячи тонн грунта вместе со всеми живыми существами, кустами, деревьями и тому подобное.

Были размыты АЗС, химические склады, скотомогильники, выгребные ямы. Грязные потоки воды попали в акваторию Черного моря. Уже в прошлом году эколог Вадим Манюк рассказал, что в опустошенное водохранилище начала прибывать вода, которая накопилась зимой в верховьях Днепра. Такого не было 65 лет.

Также ученые заявили, что из-за подрыва Каховской ГЭС со дна водохранилища вышли наружу токсичные элементы. Они отметили, что из-за того, что часть местных жителей до сих пор пользуется водой из озер, которые остались после подрыва дамбы, токсичные элементы могут угрожать их здоровью.

По словам исследователей, угроза пораженной зоны заключается в том, что с годами эти токсичные элементы накапливаются в растениях и телах животных, которые могут попасть и в организм человека.

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