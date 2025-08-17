По словам гидролога, климатические изменения имеют серьезное влияние на водные ресурсы.

На юге и юго-востоке Украины уже фиксируют риски высыхания рек. Полное исчезновение водотоков может произойти в течение следующих 50 лет, если не принимать соответствующих мер. Об этом предупредила руководитель направления "Вода" Всемирного фонда природы WWF-Украина, кандидат географических наук Оксана Коноваленко в интервью "РБК-Украина".

Она отметила, что этим летом благоприятные условия для того, чтобы сохранялись водные ресурсы, наблюдаются в центральных и северных регионах страны. А вот на юге наоборот есть риск засух, поэтому там нужно проводить системные мероприятия для защиты рек.

"На юге уже есть реки, которые пересыхают, преимущественно те, что впадают в Азовское и Черное моря. При отсутствии осадков они могут полностью высыхать, а после дождей превращаться во временные водотоки", - объяснила Коноваленко.

По ее словам, причины таких проблем - неравномерное распределение водных ресурсов и загрязнение. Также малые реки мелеют и зарастают из-за избытка органических веществ, а локальная расчистка русел не дает длительного эффекта.

Гидролог отметила, что для этого необходимо применять комплексный подход, включающий модернизацию очистных сооружений, восстановление водоохранных полос и пересмотр землепользования.

"Во многих местах землю распахивают почти до самых берегов, лишая реки естественной защиты. Если это будет продолжаться, проблема будет только обостряться", - сказала специалист.

Кроме того, Коноваленко добавила, что климатические изменения имеют серьезное влияние на водные ресурсы, ведь уменьшение количества и интенсивности осадков приводит к обмелению рек и озер. Что касается высоких температур воздуха, то они увеличивают испарение с водных поверхностей.

Также гидролог рассказала, что экосистемы Полесья до сих пор страдают от экспериментов СССР. По ее словам, в этом регионе в 1960-х годах массово осушали земли и создавали ирригационные системы для того, чтобы развивать сельское хозяйство, поэтому сейчас последствия таких действий еще ощущаются.

Коноваленко отметила, что осушение болот имеет долговременное негативное влияние на экосистему, в частности было уничтожено много водно-болотных угодий и нарушено естественную регуляцию водного баланса в водосборах.

Также гидролог ответила, нужно ли восстанавливать Каховскую ГЭС. Она считает, что об этом стоит говорить тогда, когда украинские защитники будут полностью контролировать юг.

"Вполне возможно, что к тому времени, когда Украина полностью вернет контроль над югом, появятся новые требования к объемам водных запасов или технологии, которые позволят реализовать проект более экологично. Пока это остается открытым вопросом", - рассказала специалист.

