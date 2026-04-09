В Одессе зацвели тюльпаны из Нидерландов: вскоре город покроет фантастический ковер (фото)

Почти 100 тысяч луковиц этих цветов были переданы городу в прошлом году из Нидерландов.

В Одессе начали цвести тюльпаны, уже вскоре город покроет разноцветный ковер из этих цветов.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, расцветают тюльпаны из Нидерландов, луковицы которых в прошлом году передали через Посольство Украины в этой стране.

"Это только начало. Вскоре тюльпаны массово расцветут и раскрасят город во все цвета", – отмечают в мэрии.

Цветочный подарок – 98 тысяч луковиц разноцветных тюльпанов – от Посольства Украины в Нидерландах был доставлен в Одессу в 2025 году, пояснили в пресс-службе.

Значительное количество голландских тюльпанов высажено в центре города, возле администраций, на площади Десятого апреля, а также в парках и скверах.

Цветение редких первоцветов в Одесской области

С началом весны на степных участках Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области появились первые цветы. Многие из них являются редкими и требуют особо бережного отношения. В частности, это краснокнижный шафран сетчатый. Сокращение численности вызвано вспахиванием земель, вытаптыванием, сбором в букеты, пожарами и т. д. Также среди них – голосемянник одесский, который охраняется на международном, государственном и региональном уровнях. Этот вид является западнопричерноморским палеоэндемиком с дизъюнктивным ареалом – одно из немногих мест произрастания находится на склонах Карагольского залива.

