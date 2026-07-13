Аисты свили гнездо на кузове авто, установленном на столбе: место стало туристической приманкой

Необычное гнездо появилось во дворе автосервиса. Теперь сюда приезжают не только местные жители, но и фотографы дикой природы.

В румынском уезде Яссы семейство аистов превратилось в настоящую достопримечательность после того, как свило гнездо на кузове автомобиля, закрепленном на столбе возле автосервиса.

В этом гнезде сейчас живут шесть птиц – два взрослых аиста и четыре птенца, которые уже начинают учиться летать, пишет Digi24. В ближайшие недели молодые птицы покинут свое необычное жилище, а пока прохожие и туристы останавливаются, чтобы сфотографировать пернатых.

По словам сотрудников автосервиса, несколько лет назад на столбе установили кузов автомобиля, однако никто не ожидал, что его облюбуют аисты.

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"Мы не думали, что они построят гнездо именно на машине, но они это сделали. После сильного шторма гнездо было разрушено, однако птицы вернулись и полностью восстановили его. Они трудятся с момента прилета и до самого отлета", - рассказал сотрудник автосервиса Кэтэлин Тома.

Необычная конструкция быстро стала одной из самых узнаваемых местных достопримечательностей. Жители признались, что практически каждый день видят людей, которые останавливаются возле автосервиса, чтобы посмотреть на птиц.

"Такое увидишь нечасто. Очень красивое зрелище, все, кто проезжает мимо, восхищаются ими", - рассказал один из местных жителей.

Особый интерес гнездо вызывает у фотографов дикой природы. По их словам, самые эффектные кадры удается сделать в моменты, когда взрослые аисты возвращаются с добычей, а птенцы расправляют крылья и готовятся к своим первым полетам.

Ветеринар Адриан Былбэ объяснил, что аисты легко приспосабливаются к различным условиям при выборе места для гнезда. Раньше птицы предпочитали одиноко стоящие высокие деревья, откуда удобно наблюдать за окружающей территорией, однако сегодня они все чаще используют искусственные конструкции.

По словам специалиста, случай с автомобилем, установленным на столбе, является необычным, но вполне объяснимым примером адаптации птиц к современным условиям.

Ожидается, что семейство останется в своем необычном гнезде до конца августа. После этого аисты полетят на зимовку в Африку. По оценкам специалистов, их перелет займет около месяца.

Другие новости об аистах

Недавно сообщалось, что аисты начали отказываться от Африки и поселились на свалках. Причина такого поведения удивила ученых. Они предупредили, что в будущем традиционный образ аиста на цветущем лугу может исчезнуть.

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