На юге Одесской области остановилось почти 2 тыс. аистов: ученый объяснил, что произошло

На юге Одесской области почти 2 тыс. белых аистов остановились из-за проблем с теплым воздухом и лакомятся дождевыми червями. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

По его словам, аисты - мастера "плавающего полета" и никогда не мигрируют через Черное море. Они почти не машут крыльями, а используют теплый воздух, поднимающийся от земли.

"Если день пасмурный или холодный, как было в последние дни в украинской Бессарабии, и природный "лифт", который их поднимает, не работает, птицы вынуждены садиться в большом количестве на поля и ждать солнца. Так произошло в городе Татарбунары, в селах вокруг лимана Сасик и населенных пунктах вокруг нацпарка "Тузловские лиманы", - объяснил ученый.

За последнюю неделю, говорит он, в целом в этой местности было насчитано около 2 тыс. белых аистов, которые разными группами во время дождя и туманов совершили вынужденную посадку на несколько дней.

"И не зря они приземлились большими стаями! Сделав вынужденную посадку, птицы "удивились" невероятному количеству дождевых червей, которые в последние дни встречались абсолютно повсеместно на поверхности земли - до десятков тысяч на 1 га", - подчеркнул ученый.

Дальняя миграция, добавляет исследователь, изнуряет птиц, они теряют значительную часть своего веса. Остановка на миграционном пути в это время в местах, богатых червями, личинками и земноводными, для аистов - как остановка автомобиля на АЗС, особенно когда из-за непогоды дал сбой природный "лифт".

Аисты в Украине - что известно

Как писал УНИАН, в Национальном природном парке "Пирятинский", что в Полтавской области, сформировалась пара аистов. Однако это не Грицик, который жил здесь с Одаркой, а другие птицы, поселившиеся в "звездном" гнезде.

Сначала, в конце марта, прилетел самец, который построил "домик" и ждал подругу. По словам исследователей, "девочка" прибыла вечером 2 апреля - аист ждал свою половинку 10 дней и очень ей обрадовался.

