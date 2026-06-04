Недалеко от Чернобыля в 'фотоловушку' попала огромная лосиха с детенышем: чем они занимались

Животные были зафиксированы на фоне леса в зоне отчуждения.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали маму-лосиху с детенышем.

Сотрудники учреждения обнародовали снимок с фотоловушки, на котором можно увидеть могучую лосиху, а рядом с ней - детеныша. Животные запечатлены на фоне леса в зоне отчуждения. Создается впечатление, что они не просто идут по лесным зарослям, а передвигаются как-то синхронно - маленькие ножки "крошки" пытаются точно повторить движения огромной матери.

"Мама-лосиха неторопливо движется между деревьями, внимательно прислушивается к каждому шороху и держит рядом своего малыша. А лосенок, еще немного неуклюжий, любознательный и безгранично доверчивый - шагает следом, словно спрашивая: "А это точно безопасно?". Это не просто прогулка. Это первые уроки жизни: как держаться рядом, как доверять и как чувствовать мир вокруг", - объяснили исследователи.

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Другие интересные факты о Чернобыльском заповеднике

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали речную выдру - животное с высоким уровнем интеллекта. Это крупное животное с вытянутым гибким телом, вес которого составляет 5-10 кг, длина тела - 55-100 см.

Ловкие хищники с высоким уровнем интеллекта, социальные в своем поведении - они образуют немалые группы и издают различные звуки в зависимости от ситуации - игры, охоты, опасности. Живут эти существа преимущественно в воде, где находят пищу - рыбу, раков, жуков, крабов и других беспозвоночных.

Ученые отмечают, что эти выдры - азартные охотники, которые ловят рыбы больше, чем могут съесть. На суше они любят скользить по грязи или по льду. Развлекаются также жонглированием камнями через грудь и живот.

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