Животные подрываются на минах: Чернобыль потерял статус заповедника, - The Times

Зона отчуждения стала убежищем для животных, но теперь дроны и мины угрожают их жизни. Сейчас есть данные о трех случаях гибели лошадей Пржевальского от мин.

После ядерной катастрофы вокруг Чернобыльской атомной электростанциии образовалась зона отчуждения без людей, но в которую вернулись животные.

Как пишет The Times, исследование, опубликованное Королевским обществом, показало, что зона стала надежным убежищем для крупных млекопитающих, таких как евразийская рысь, лось, дикий кабан и лошадь Пржевальского.

Однако исследователи заявили, что заповеднику угрожает другая антропогенная катастрофа: война России против Украины.

Видео дня

Установленные в 2020 и 2021 годах фотоловушки на территории Чернобыльской зоны отчуждения зафиксировали 13 видов крупных млекопитающих и показали, что в этой зоне и в Древлянском заповеднике более высокое разнообразие и численность млекопитающих, чем на других территориях на севере страны.

Отмечается, что нигде больше невозможно увидеть таких животных как европейские барсуки и серые волки. А более распространенные виды, такие как рыжие лисы и косули, вообще процветали в зоне отчуждения.

Данные также указывали на то, что эта зона стала убежищем для лошади Пржевальского, численность которой составляет от 2000 до 2500 особей в мире.

Отмечается, что наиболее значимым видом в процессе восстановления может стать именно лошадь Пржевальского, дикая лошадь гнедой масти, которая считалась вымершей в дикой природе. В качестве эксперимента в 1998 и 1999 годах группу этих лошадей переселили из Аскании-Новой в Чернобыльский заповедник. В итоге, из 23 переселенных животных популяция выросла до 120 к 2021 году.

Ученые отметили, что снимки с фотоловушек не выявили явных доказательств того, что характер загрязнения определял места обитания животных. Доступ к пище и воде и, прежде всего, отсутствие людей, имели самое большое значение.

Ущерб от войны

Без людей Чернобыль стал "оазисом" для дикой природы, но ситуация изменилась 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину.

Издание напомнило, что оккупанты захватили территорию в первый же день войны и удерживали ее в течение 35 дней.

А в апреле бушевали лесные пожары, предположительно вызванные падением беспилотника.

Кроме того, эколог Светланы Кудренко сообщила о трех подтвержденных случаях гибели лошадей Пржевальского от мин.

Из-за этого появились первые признаки того, что некоторые группы лошадей могли быть вынуждены покинуть заповедник и приблизиться к людям. "В прошлом году фотоловушки выявили лошадей в двух местах на юге и юго-востоке, где их раньше не наблюдали", – сказала она.

Кудренко выразила опасение, что сложившаяся ситуация говорит о конце статуса Чернобыля как заповедника дикой природы:

"К сожалению, эта глава закончилась".

Другие новости о Чернобыльском заповеднике

Ранее возле Чернобыля заметили очень быстрое животное. Большие уши этого существа улавливают даже малейший звук.

Также сообщалось о том, что в Чернобыльском лесу во время пожара спасли краснокнижного олененка. Его нашли на выжженной земле в Зоне отчуждения.

Вас также могут заинтересовать новости: