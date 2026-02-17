Возле Чернобыля зафиксировали азартных животных с высоким уровнем интеллекта

Они особенно любят скользить по грязи или льду.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали речную выдру, которая известна как животное с высоким уровнем интеллекта. Об этом сообщили в заповеднике, специалисты которого рассказали интересные факты об этом животном.

По словам исследователей, речная выдра - довольно крупное животное с вытянутым гибким телом, вес которого колеблется в пределах 5-10 кг, а длина тела 55-100 см.

Это ловкие хищники с высоким уровнем интеллекта, они социальны в своем поведении, образуют немалые группы и издают разные звуки в зависимости от ситуации - игры, охоты, опасности.

Живут, преимущественно, в воде. Там же находят пищу - рыбу, раков, жуков, крабов и других беспозвоночных.

"Это азартные охотники, которые ловят рыбы больше, чем могут съесть", - подчеркивают исследователи.

Отмечается, что выдры часто выходят на сушу. Особенно любят скользить в грязи или на льду. Развлекаются также жонглированием камнями через грудь и живот. Специалисты отмечают:

"Эти животные встречаются практически на всей территории Европы. Есть они и в Чернобыльском заповеднике, где имеют все условия для проживания и размножения".

Жители Чернобыльского заповедника

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали беременных оленниц. Речь шла о том, что, как правило, период беременности у них длится около 230-250 дней, а рождение малышей приходится на май-июнь, когда условия для выживания наиболее благоприятные. Малыши рождаются с характерной пятнистой окраской, которая помогает им маскироваться среди травы. По словам исследователей, наблюдения за оленихами чрезвычайно ценны, так как позволяют мониторить состояние популяции, оценивать репродуктивную успешность и изучать адаптацию к сезонным изменениям и климату.

