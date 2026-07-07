Катарское судно подверглось нападению в Ормузском проливе: цены на газ и нефть отреагировали

Танкер со сжиженным природным газом был поражён у побережья Омана.

Загруженный газовоз Al Rekayyat был атакован у побережья Омана при выходе из Ормузского пролива во вторник, 7 июля. Это нападение усилило беспокойство среди судовладельцев и стало испытанием для соглашения между США и Ираном о разблокировании движения через пролив, сообщает Bloomberg.

Нападение произошло примерно в 8 морских милях (15 километрах) к востоку от Лимы (Оман). Отмечается, что в танкер, принадлежащий государственной судоходной компании Катара Nakilat, попал беспилотник или ракета, в результате чего возник пожар. Вероятно, судно двигалось без включенных транспондеров, как показывают данные слежения за судами.

Рынки уже отреагировали на инцидент. Так, европейские цены на газ выросли на целых 4,5% в начале торгов в Азии, тогда как фьючерсы на нефть Brent также выросли на фоне новостей. Цены на нефть в последние дни резко упали, поскольку перспектива того, что больше судов смогут пройти через пролив, вызвала опасения, что рынок вскоре будет перенасыщен.

Видео дня

Следует отметить, что нападение на судно вызвало беспокойство среди судовладельцев. Еще один танкер для перевозки СПГ Al Areesh, который загрузился в Катаре и направлялся из Персидского залива, по всей видимости, развернулся после нападения на Al Rekayyat. Судно транслировало, что направляется в порт Касим в Пакистане.

Ситуация в Персидском заливе

Движение транспорта в Ормузском проливе улучшилось после подписания временного мирного соглашения в прошлом месяце, но по-прежнему сталкивается с трудностями и перебоями, поскольку Иран периодически демонстрирует свой контроль над водным путем, блокируя транзит по маршрутам, которые он не одобрил, или нападая на суда. В понедельник, 6 июля, группа судов, связанных с Японией, вероятно, прошла через пролив, выбрав маршрут, одобренный Ираном.

По данным аналитической компании Kpler Ltd., по одобренному Ираном коридору вдоль северной стороны пролива за последние дни прошли две трети всех судов. Остальные прошли по маршруту со стороны Омана, которым управляют США.

Ормузский пролив – главные новости

Ранее на фоне частичного возобновления движения через Ормузский пролив появились прогнозы, что уже к концу года цены на нефть Brent могут упасть до 60 долларов за баррель. Сообщалось, что глобальные запасы нефти исчерпаны гораздо меньше, чем ожидалось.

Но несмотря на возобновление движения через пролив, не исключено, что за свободный проход через Ормуз будут взимать налог сразу две страны – Иран и Оман. Такая плата может достигать десятков миллиардов долларов ежегодно.

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