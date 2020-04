В Индии люди впервые за десятилетия увидели Гималаи: при чем тут карантин

На севере Индии в штате Пенджаб из-за уменьшения загрязнения воздуха Гималайский хребет стало видно на расстоянии более 160 км.

What nature really is and how we screwed it up.



This is Dhauladhar mountain range of Himachal, visible after 30 yrs, from Jalandhar (Punjab) after pollution drops to its lowest level. This is approx. 200 km away straight. #Lockdown21#MotherNature#Global healing. pic.twitter.com/cvZqbWd6MR