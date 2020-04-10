В Индии люди впервые за десятилетия увидели Гималаи: при чем тут карантин

Признаются, что впервые увидели горы на горизонте за 30 лет.

На севере Индии в штате Пенджаб из-за уменьшения загрязнения воздуха Гималайский хребет стало видно на расстоянии более 160 км.

What nature really is and how we screwed it up.



This is Dhauladhar mountain range of Himachal, visible after 30 yrs, from Jalandhar (Punjab) after pollution drops to its lowest level. This is approx. 200 km away straight. #Lockdown21#MotherNature#Global healing. pic.twitter.com/cvZqbWd6MR — Soul of a Warrior (@Deewalia) April 3, 2020

Это явление стало возможным благодаря карантину. После того, как промышленные предприятия прекратили свою работу, автомобили сошли с дорог, а авиакомпании отменили рейсы в ответ на пандемию коронавируса, качество воздуха начало улучшаться, сообщает CNN.

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Индийцы в городе Джаландхар и его окрестностях опубликовали в Интернете фотографии из своих домов, причем некоторые говорят, что десятилетиями не видели Гималайские пики.

«Впервые за почти 30 лет, я ясно увидел Гималаи из-за запрета. В Индии очистился воздух от загрязнения. Просто удивительно», - написал Манджит Канг.

This was the view from our rooftop at home in Punjab India. For the first time in almost 30 years could clearly see the Himalayas due to India’s lockdown clearing air pollution. Just amazing! 🙏🏽 pic.twitter.com/WmWZYQ68lC — Manjit K Kang #StayHomeSaveLives (@KangManjit) April 3, 2020

Центральный совет Индии по контролю за загрязнением оценили качество воздуха в Джаландхаре, как «хорошее» по национальному индексу страны.

В аналогичный период в прошлом году, в городе не зарегистрировали ни одного дня «хорошего» качества воздуха.

Как сообщал ранее УНИАН, пока население разных стран мира сидит дома на карантине, животные начали гулять по опустевшим улицам городов.