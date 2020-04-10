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В Индии люди впервые за десятилетия увидели Гималаи: при чем тут карантин

12:31, 10 апреля 2020
Экология
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Из-за карантина воздух во многих городах очистился / Фото: twitter.com/Deewalia

Это явление стало возможным благодаря карантину. После того, как промышленные предприятия прекратили свою работу, автомобили сошли с дорог, а авиакомпании отменили рейсы в ответ на пандемию коронавируса, качество воздуха начало улучшаться, сообщает CNN.

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Индийцы в городе Джаландхар и его окрестностях опубликовали в Интернете фотографии из своих домов, причем некоторые говорят, что десятилетиями не видели Гималайские пики.

«Впервые за почти 30 лет, я ясно увидел Гималаи из-за запрета. В Индии очистился воздух от загрязнения. Просто удивительно», - написал Манджит Канг.

Центральный совет Индии по контролю за загрязнением оценили качество воздуха в Джаландхаре, как «хорошее» по национальному индексу страны. 

В аналогичный период в прошлом году, в городе не зарегистрировали ни одного дня «хорошего» качества воздуха.

Как сообщал ранее УНИАН, пока население разных стран мира сидит дома на карантине, животные начали гулять по опустевшим улицам городов.

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