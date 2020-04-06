Пока все дома: животные захватывают улицы опустевших городов (видео)

Пока население разных стран мира сидит дома на карантине, животные начали гулять по опустевшим улицам городов.

Пумы, кролики, олени - это далеко не полный список животных, которых с началом карантина во многих странах стали замечать на улицах городов.

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Например, город Лландидно в Уэльсе "захватило" целое стадо диких коз. 122 козла вышли на улицы опустевшего города. Би-би-си собрала подборку любопытствующих животных, вышедших на городские улицы. Дикие животные начали изучать улицы городов.