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В Киевском зоопарке проснулись медведи (видео)

19:03, 10 марта 2020
Экология
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Скриншот из видео

Об этом сообщает пресс-служба столичного зоопарка на своей странице в Instagram.

«Весенняя погода радует жителей Киевзоо теплом и яркими цветами! Особенно этому радуются наши мишки! Они уже проснулись от зимнего сна и вышли на прогулку! Приходите в Киевзоо и взгляните на этих милых шалунов!» - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в середине января в харьковском зоопарке в спячку легли 6 бурых и 3 гималайских медведей. Это на месяц позже из-за аномально теплой зимы.

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