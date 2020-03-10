В Киевском зоопарке проснулись медведи (видео)

Медведи уже проснулись от зимнего сна и разгуливают по вольеру.

В Киевском зоопарке после зимнего сна проснулись медведи.

Об этом сообщает пресс-служба столичного зоопарка на своей странице в Instagram.

«Весенняя погода радует жителей Киевзоо теплом и яркими цветами! Особенно этому радуются наши мишки! Они уже проснулись от зимнего сна и вышли на прогулку! Приходите в Киевзоо и взгляните на этих милых шалунов!» - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в середине января в харьковском зоопарке в спячку легли 6 бурых и 3 гималайских медведей. Это на месяц позже из-за аномально теплой зимы.