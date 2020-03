В Киевском зоопарке проснулись медведи (видео)

Весенняя погода радует жителей Київзоо теплом и яркими цветами! 🌸🌼🌺 Особенно этому радуются наши мишки! Они уже проснулись от зимнего сна и вышли прогулку! ☀ Приходите к Київзоо и взгляните на этих милых шалунов! 🐻🐻

