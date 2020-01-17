На месяц позже: в харьковском зоопарке легли в спячку 9 медведей (фото)

Рядом с гнездом работники зоопарка ставят воду, поскольку животные просыпаются и хотят пить.

В харьковском зоопарке в спячку легли 6 бурых и 3 гималайских медведя. Это на месяц позже из-за аномально теплой зимы.

Об этом пишет Общественное.

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К ежегодному сну животные готовились еще осенью. Для утепления берлог медведи используют солому; на одну берлогу надо 8 тюков.

«Позы для сна разные в зависимости от температуры. Жарко – на спине, холодно – сворачиваются клубком, мордочку под себя», – рассказала в комментарии пресс-секретарь зверинца.

Рядом с гнездом работники зоопарка ставят воду, поскольку животные просыпаются и хотят пить.

Как сообщал УНИАН, много жителей одесского зоопарка, пользуясь плюсовой температурой воздуха в январе гуляют в открытых вольерах.