В итоге хозяйские животные одержали победу и разошлись по своим углам, а хищник улетел.

На одной из нидерландских ферм хищный ястреб впился в курицу, которой на помощь пришли козел с петухом.

Видео инцидента опубликовал ютуб-канал ViraloQ News.

На записи видно, как на домашнюю птицу, мирно разгуливающую по двору, напал ястреб. Первым на помощь прибежал петух. Через долю секунды на место битвы прискакал и дворовой козел, который набросился на ястреба. В результате короткой схватки козел аж перевернулся на спину.

В итоге хозяйские животные одержали победу и разошлись по своим углам, а хищник улетел.

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Напомним, в Книгу рекордов Украины внесен козел из Одесской области с самыми длинными рогами.

"Эти рога – почти метр каждый! Их владелец – пятилетний козел Пират зааненской породы – носит эти рога очень гордо. Кроме этого, научился применять их в практических целях: становится на задние ноги и сбивает рогами высокие и самые вкусные кисти винограда, которыми любит лакомиться", - рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Национальный реестр рекордов внес этот факт в категорию рекордов "Живая природа".

Как отметила Ветрова, для того, чтобы козла сфотографировать, от него пришлось отгонять коз, которые постоянно возле него "крутились".

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Автор: Виолетта Орлова