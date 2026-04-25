Во время сафари в Африке слоны затоптали американского миллионера

Животные, среди которых были самки с детёнышем, отреагировали на присутствие людей и атаковали.

В африканском государстве Габон во время охотничьей экспедиции погиб американский охотник на крупную дичь Эрни Досио, сообщает The Independent.

По данным издания, инцидент произошёл 17 апреля в лесном массиве Лопе-Оканда, когда группа охотников преследовала редкую антилопу. В ходе операции они столкнулись со стадом лесных слонов.

Отмечается, что животные, среди которых были самки с детёнышем, отреагировали на присутствие людей и атаковали. В результате нападения Досио получил смертельные травмы, а сопровождавший его профессиональный проводник был серьёзно ранен. За свою жизнь Досио собрал целую коллекцию трофеев, включая носорогов, слонов и львов.

Сообщается, что погибшему было 75 лет, он занимался охотой на крупную дичь на протяжении многих лет и владел винодельческим бизнесом в США. Компания Collect Africa, занимающаяся организацией сафари, подтвердила, что команда охотников разыскивала редкий вид антилоп - желтоспинного дукера, самого крупного из всех дукеров, который является одним из наиболее активно преследуемых видов в лесах Западной и Центральной Африки.

В материале отмечается, что подобные случаи подчёркивают риски, связанные с охотой в дикой природе, где поведение животных может быть непредсказуемым.

Как отмечается в публикации, трофейная охота – спорная практика, против которой выступают различные организации по защите животных и охране окружающей среды. Политические партии, в том числе и в Великобритании, обещали запретить импорт, но их обвиняют в затягивании принятия соответствующего законодательства.

Также указывается, что Габон является одним из ключевых регионов обитания лесных слонов, популяция которых испытывает давление из-за браконьерства и других факторов.

Инциденты со слонами

Ранее в тигровом заповеднике центральной Индии по неизвестным причинам в течение трех дней умерло десять из 13 слонов. Ветеринары пытались оказать заболевшим слонам помощь, однако безрезультатно. Местные власти сообщили, что после результатов вскрытия животных станет известна причина их смерти. Оставшиеся слоны находятся под наблюдением специалистов.

Ранее в Таиланде дикий слон убил пожилого туриста. Как пишет The Independent, этот мужчина стал третьей жертвой, погибшей от этого животного. Согласно информации, 69-летний турист во время нападения слона занимался физическими упражнениями недалеко от своей палатки на территории национального парка Кхао Яй.

