Япония вводит в эксплуатацию первый коммерческий двигатель, работающий на смеси с 30% водорода

Отмечается, что в качестве топлива используется смесь природного газа и 30% водорода.

Энергетический переход часто кажется чем-то далеким, пока не взлетят счета за электроэнергию или не начнут мигать лампочки жарким летним вечером. Япония представила первый в мире коммерческий газовый двигатель большой мощности, способный вырабатывать электроэнергию с использованием топливной смеси, в которую входит водород с природным газом.

Издание econews пишет, что в конце 2025 года компания Kawasaki Heavy Industries открыла прием заказов на агрегат для распределенных электростанций мощностью 8 мегаватт.

Новый двигатель способен работать на топливе, содержащем до 30% водорода по объему, а остальную часть составляет природный газ. Инженеры выбрали именно такую долю, поскольку при таких пропорциях топливо, как правило, может транспортироваться по существующим распределительным сетям с минимальными изменениями, без необходимости полной реконструкции трубопроводов и резервуаров для хранения.

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Морские водородные двигатели

В Японии эта работа в области стационарной энергетики совпадает с аналогичными исследованиями в морской сфере. Консорциум японских производителей, в который вошли компании Kawasaki, Yanmar Power Solutions и Japan Engine Corporation, объявил о завершении первого испытания морских водородных двигателей на суше. В ходе испытаний на территории завода Japan Engine была использована недавно разработанная система подачи сжиженного водорода в качестве топлива.

Эти испытания подтвердили, что среднеоборотные четырехтактные двигатели могут работать на водороде при номинальной мощности. Отдельная низкооборотная двухтактная модель, предназначенная для привода главного винта на крупных грузовых судах, должна пройти испытания в этом году.

Все три типа двигателей имеют общую двухтопливную архитектуру, что позволяет экипажам использовать водород там, где доступна заправка, и переключаться на судовой дизель на маршрутах, где пока отсутствуют водородные заправочные станции.

Отсутствие топливной сети

Есть одна проблема. Двигатели могут быть готовы задолго до того, как будет готово топливо. Япония по-прежнему импортирует почти всю свою первичную энергию, а крупномасштабная логистика водорода только сейчас начинает выходить на первый план. В значительной степени центральным элементом этих усилий является терминал Kawasaki LH2, возводимый на острове Огисима в городе Кавасаки.

Этот объект описывается как первая в стране база по импорту жидкого водорода в промышленных масштабах, в центре которой находится криогенный резервуар, способный вместить около 50 000 кубических метров сжиженного водорода, а также системы для обслуживания судов, сжижения, подачи газа и отправки грузовиков. Начало коммерческой эксплуатации запланировано на 2030 год.

Параллельно с этим компания Kawasaki совместно с Japan Suiso Energy работает над созданием нового танкера для перевозки сжиженного водорода вместимостью примерно 40 000 кубических метров.

Газовый завод, перешедший с чистого природного газа на смесь с 30% содержанием водорода, снижает прямые выбросы углекислого газа на единицу произведенной электроэнергии, особенно если водород получают с помощью низкоуглеродных технологий. Судовые двигатели, способные работать на водороде, открывают аналогичные возможности на морских маршрутах с интенсивным движением, как только топливо станет доступным.

Ранее УНИАН писал, что солнечный свет превращает мусор в водородное топливо.

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