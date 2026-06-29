В Румынии на двух популярных горных курортах распродают виллы и пансионаты

В этом году количество зданий, пустующих в ожидании покупателей, резко возросло.

Владельцы вилл и пансионатов в популярных туристических регионах Румынии массово отказываются от имущества. Дело в том, что количество туристов сократилось, а те, кто приезжает, выбирают объекты, предлагающие нечто большее, чем просто ночлег.

Издание stirileprotv пишет, что, по данным Национального института статистики, в населённых пунктах Бран и Моечу насчитывается более 1700 временно незанятых жилых объектов, используемых в основном в качестве домов для отдыха.

Представители мэрии Брана сообщили, что 600 объектов официально классифицированы как туристические, а уровень заполняемости за последний год снизился на 20%.

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"Многие взяли кредиты, многие взяли ссуды, рассчитывая на бизнес, и если туристов нет, то очень трудно покрывать платежи, выплачивать кредиты и, тем более, получать прибыль", - сообщил мэр коммуны Бран Космин Ферою.

В настоящее время на платформе объявлений о недвижимости выставлены на продажу 62 дома, виллы, дачи и пансионаты, что свидетельствует о резком росте числа предложений на 86% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Что касается цены за квадратный метр, то она варьируется. Представительница платформы объявлений о недвижимости Моника Дудау сообщила, что цены в среднем - 1 306 евро в Бране и 1 116 евро в Мойечу.

Представители Федерации гостиничной индустрии Румынии говорят, что многие пансионаты старые и давно не модернизировались. В свою очередь специалисты указали, что туристы больше не довольствуются лишь жильём и барбекю во дворе.

Цены на жилье в Европе - последние новости

Среди европейских городов в 2025 году самым дорогим для покупки квартиры по соотношению стоимости жилья к местным средним зарплатам оказался Амстердам, а самым дешевым - Турин.

При этом украинцы активно скупали недвижимость в Болгарии в 2024-2025 годах. Среди наиболее привлекательных объектов для покупателей - такие традиционные курорты на черноморском побережье, как Варна, Бургас и Несебр, а также популярные для зимнего туризма горные регионы Банско и Пампорово.

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