Рассказываем, как раньше давали украинские женские имена и почему о них забыли.

Химка, Горпина, Ярина, Текля, Якилина, Охтанаска, Явдоха, Явдокия, Анфися, Пелагея, Неонила, Одарка, Устина, Мотря - сегодня эти старинные украинские имена звучат необычно, почти экзотично. Когда-то же они были обычными для каждой украинской семьи.

Как возникали эти имена, почему они меняли форму и звучание и от чего зависит мода на имена, в комментарии УНИАН объяснила кандидат филологических наук Ирина Ефименко.

Ранее мы также рассказывали, какие женские имена были популярны ещё в 80-х, а сегодня почти исчезли.

Откуда взялись украинские имена

Как рассказала в комментарии УНИАН кандидат филологических наук Ирина Ефименко, имена, которые мы сегодня чаще всего слышим и используем, составляют своеобразный основной фонд современного именникА, то есть репертуар имен, распространенных в Украине. Большинство распространенных имен имеют христианское происхождение и относятся к так называемым каноническим именам.

В украинскую традицию они пришли вместе с принятием христианства. Наши предки заимствовали их преимущественно через Византию (они в основном имеют древнегреческое, древнеримское или древнееврейское происхождение), а впоследствии эти имена закрепились в церковной практике. Их записывали в Святцах или Месяцесловах, где каждому дню года соответствовало почитание определенного святого.

"То есть рождался ребенок, проводился обряд крещения, который обязательно сопровождался присвоением этого имени - христианского, нового для наших предков соответствующие дате рождения (до этого у них были свои традиционные имена). И эта традиция использования таких имен сохранялась на большей части территории современной Украины примерно до начала ХХ века", - объясняет исследовательница.

Более состоятельные люди могли договориться со священником, если на их дату в церковном календаре выпадало совсем не благозвучное имя, чтобы он заменил его на другое - которое приходилось на несколько дней до рождения ребенка или после. После 1917 года эта традиция, на отдельных территориях современной Украины, постепенно начала меняться из-за ослабления роли Церкви.

Украинские женские имена - от канонических форм до народных вариантов

Однако не все канонические имена дошли до нас в неизменном виде, отмечает эксперт. Иногда народная форма возникала как сокращение - например, Игнатий в быту стал Гнатом, а некоторые имена меняли звучание в соответствии с особенностями украинского языка:

У наших предков-славян были собственные имена - Вовк, Медведь, Ждан, Любава, Краса и т. д. А новые христианские имена, будучи чужими, звучали непривычно. Поэтому в процессе своего развития на украинской языковой почве канонические формы приобретали специфическое звуковое оформление.

Канонические формы на основе украинского языка приобретали уже иной облик, обогащались словообразовательными и фонетическими вариантами. И эти имена - это сокращённые, разговорные формы канонических имён:

Химка - это каноническое Юхимия;

Текля и Векла - это каноническое Фекла;

Приська - от канонического Ефросиния, хотя, казалось бы, насколько это непохоже;

Явдоха, Докия - это каноническое Евдокия, а кроме этого есть ещё его формы Вивдя или Вувдя;

Ивга и Югина - производные от имени Евгения.

То есть одно каноническое христианское имя могло иметь ещё и несколько производных форм:

Известная литературная героиня Проня Прокопиевна носит имя Проня, но это также народный вариант имени Евфросиния. Сокращенное имя Галя обычно воспринимают как производное от Галины, и это действительно один из вариантов. Однако среди старшего поколения в Украине можно было встретить людей, официально зарегистрированных как Анна, но в быту их называли Галей.

От канонического имени Ирина образованы и в настоящее время используются несколько производных официальных форм - Ярина, сформировавшаяся именно на украинской языковой почве, а также отдельно существуют Орина и Орися.

По словам специалиста, такие имена, как, например, Лекандро, также относятся к христианской традиции. На самом деле современный перечень известных нам имен - Александр, Андрей, Михаил, Иван и другие - это лишь небольшая часть таких имен, говорит ученая.

Почему старинные женские имена вышли из моды

Когда-то таких имен было гораздо больше, но со временем в употреблении остались только те, которые стали самыми распространенными. По мнению ученой, свою роль играло то, насколько часто то или иное имя упоминалось в церковных календарях. Например, имя Иван было очень распространенным именно потому, что оно многократно встречалось в святцах.

"Что касается моды на имена, то она связана с внеязыковыми факторами, поэтому сложно сказать, почему она меняется под разными влияниями, каковы причины выбора имени, ведь они очень индивидуальны", - говорит эксперт.

По её словам, сейчас это может быть семейная традиция - ребёнка назовут в честь кого-то. Кто-то называет дочь в соответствии с церковным календарём. Кто-то выбирает имя по благозвучности или потому, что оно модное, кто-то посмотрел фильм или прочитал книгу, а кто-то - потому что какой-то знакомый так назвал своего ребенка, и человеку это понравилось.

Учёная рассказывает, что раньше в Украине, в отличие от сегодняшнего дня, существовала социальная дифференциация в выборе имен. Особенно это было заметно до начала ХХ века. Представители высших слоев общества имели свой набор традиционных имен, которые считались более престижными или соответствовали определенному статусу. Также существовало различие между городской и сельской средой - в городах чаще использовался один набор имен, а в деревнях - другой, с преобладанием народных форм:

Я бы сказала, что это распределение исчезло уже после 50-х годов XX века, то есть после Второй мировой войны. А до этого в деревнях были еще такие имена, которыми, например, в городе никогда бы ребенка не назвали. А в деревне, соответственно, не могли бы назвать городским именем.

Это действительно интересно, ведь, как отмечает Ефименко, большинство этнических украинцев традиционно проживало именно в деревнях. В городах до начала XX века часто преобладали другие этнические группы - в частности, поляки, евреи, немцы, венгры, в зависимости от региона. Поэтому городские и сельские старинные имена женские украинские формировались под различными культурными влияниями.

Позже распространение имен в значительной степени зависело от книг, художественных произведений, театра, спектаклей и т. п. Сегодня на выбор также влияют телевидение, интернет, путешествия и активное общение между людьми из разных стран и культур, международные браки. Из-за этого некоторые имена, которые раньше были характерны для других традиций, в частности католической, постепенно становятся популярнее и у нас.

Какие старинные украинские женские имена снова в моде

Сегодня наблюдается обратная тенденция - украинские женские имена старинные возвращаются в употребление, и девочек называют Дарина, Одарка, Мелашка, Орися, Оринка и другими, отмечает эксперт. Появляются и новые имена, созданные уже на украинской языковой почве. Например, Зоряна стало распространенным уже в XX веке.

"Древние славянские двухкомпонентные имена, которые, кстати, закрепились, а некоторые из них вошли в святых - Ярослав, Святослав и женские аналоги некоторых из них тоже могут быть сейчас популярны. И, конечно же, очень популярны иностранные имена, ведь глобализация и телевидение всегда влияли на моду на имена", - говорит лингвист.

Старинные женские имена украинские - это не просто красивое звучание, а живая история народа: его веры, быта и языка. Каждое из них – маленький след тех времен, когда имя давали не по моде, а по календарю, традиции или просто из любви к звучанию слова. И, судя по тому, как сегодня снова выбирают Одарку, Мелашку и Ярину, эта история еще далеко не закончена.

О том, насколько сильно изменилась мода на имена, красноречиво напоминают старые кладбища. Пользовательница TikTok @alyona.golo показала надгробия с именами, которые ещё сто лет назад были привычными для украинцев, а сегодня встречаются всё реже. Это видео позволяет буквально заглянуть в историю украинских имён и увидеть, как называли наших предков.

справка Ирина Ефименко кандидат филологических наук Кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела истории украинского языка и ономастики Института украинского языка НАН Украины. Получила образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Автор работ по исторической антропонимике, этимологии и ономастике, в частности исследований украинских фамилий, отчеств, ойконимов и восточнославянской лексики XV-XVII вв.

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