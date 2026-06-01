Китай построил огромную железнодорожную станцию за 2 года: там есть солнечные панели и роботы

В северном Китае в рекордные сроки построили железнодорожную станцию Сюнъань, которая призвана способствовать развитию целого района города до того, как он полностью достроен. Она получила технологии, которые превращают железнодорожный узел в нечто, больше похожее на действующий центр управления, пишет ECOnews.

Отмечается, что станция была открыта 27 декабря 2020 года недалеко от Пекина. Она занимает площадь около 473 тысяч квадратных метров. Комплекс связывает новый район Сюнъань с сетью высокоскоростных железных дорог Китая, используя при этом солнечные панели, цифровое моделирование, сварочных роботов и интеллектуальные системы для сокращения времени в пути и управления энергопотреблением.

В издании поделились, что станция стала первым крупным инфраструктурным проектом, завершенным в Сюнъане. Этот район был создан для для укрепления связей между Пекином, Тяньцзинем и Хэбэем.

Интересно то, что станцию удалось построить всего за два года. Такой высокой скорости строительства удалось достичь благодаря информационному моделированию, которое позволило инженерам, строителям и операторам видеть проект в трех измерениях до и во время строительства.

Также во время строительства стальной конструкции станции использовались автоматические роботы. Их задача заключалась в стандартизации сварки, что позволило уменьшить отклонения на строительной площадке.

При строительстве широко использовался архитектурный бетон. Это метод, при котором поверхность бетона остается видимой, а не покрывается позже другой отделкой.

В издании отметили, что междугородняя железная дорога Пекин-Сюнъань имеет протяженность около 93 километра и рассчитана на скорость движения около 350 км/ч. С вводом линии в эксплуатацию время в пути от Западного вокзала Пекина до нового района Сюнъань сократилось примерно до 50 минут.

Еще одной особенностью станции является овальная крыша, которая работает как солнечная электростанция. Всего над зданием установлено около 42 тысячи квадратных метров фотоэлектрических панелей. Вся система может генерировать в среднем 5,8 миллиона киловатт-часов электроэнергии в год.

Менеджер проекта Луо Сяодун рассказал журналистам, что проект позволит сократить выбросы углекислого газа примерно на 4 960 тонн в год и сэкономить около 1 984 тонн угля.

Комфорт пассажиров прежде всего

В издании подчеркнули, что при проектировании станции также учитывался комфорт пассажиров. В ее конструкции предусмотрены длинные полосы естественного освещения шириной около 15 метров, которые пропускают солнечный свет в зал ожидания и снижают потребность в искусственном освещении в дневное время. Для снижения шума были предусмотрены звукоизолированные стены платформ.

Кроме того, для управления зданием в режиме реального времени используется искусственный интеллект. Ее системы могут отслеживать условия и помогать операторам реагировать на ежедневные колебания пассажиропотока, движения поездов, освещения и спроса на электроэнергию.

