Конец мечты: Саудовская Аравия остановила строительство уникального туробъекта

Если бы эти планы удалось реализовать, в Саудовской Аравии появился бы первый в мире горнолыжный курорт под открытым небом в пустыне.

В Саудовской Аравии внезапно сворачивают один из самых амбициозных инфраструктурных проектов – строительство в пустыне горнолыжного курорта Trojena, который должен был стать частью мегапроекта Neom. Как пишет The Wall Street Journal, решение об отмене ключевых контрактов фактически ставит под сомнение реализацию проекта в ближайшей перспективе.

Так, итальянская компания Webuild сообщила о прекращении соглашения на строительство дамбы стоимостью 5 миллиардов долларов, которая должна была создать искусственное озеро в горах. В то же время малайзийская Eversendai Corporation заявила о расторжении контракта на поставку стали для проекта. Оба контракта уже находились на стадии активной реализации.

По словам источников, знакомых с ситуацией, "отмена контрактов почти наверняка означает конец мечты завершить проект в ближайшее время". Официальные представители Неома пока не дали комментариев относительно причин такого решения.

Как отмечает WSJ, остается неясным, связано ли это решение с войной против Ирана, которая повлияла на нефтяную отрасль страны. В то же время Саудовская Аравия еще с прошлого года начала сокращать расходы на мегапроекты из-за роста бюджетов и сложностей строительства.

Проект Trojena стоимостью 38 миллиардов долларов был одним из немногих в рамках Neom, который активно развивался даже на фоне сокращения других частей инициативы. Строительство продолжалось уже несколько лет: в горной местности вблизи границы с Иорданией появились масштабные металлические конструкции для отелей и подвесных лыжных трасс. Архитекторы планировали создать футуристические здания, похожие на декорации из научно-фантастических фильмов, а инженеры даже частично взорвали гору для размещения отеля.

Особенностью проекта должна была стать уникальная система создания снега. Планировалось поднимать опресненную воду в искусственное озеро длиной почти 3 километра и использовать ее для генерации снега на трассах. Курорт позиционировали как "центр зимних видов спорта и приключений мирового уровня".

Впрочем, расходы на Trojena стремительно росли. Документы Neom свидетельствуют, что еще в 2023 году бюджет проекта удвоился по сравнению с первоначальными оценками. Несмотря на это, еще несколько месяцев назад он оставался одним из ключевых элементов плана развития региона, рассчитанного на 9 миллионов жителей.

Первые признаки проблем появились в январе, когда власти Саудовской Аравии объявили о переносе Азиатских зимних игр 2029 года, которые должны были пройти именно в Trojena. А уже в марте генеральный директор Webuild Пьетро Салини пытался успокоить инвесторов заявлениями о том, что "строительство продвигается хорошо", но "в будущем может быть некоторое замедление".

Сейчас же ситуация выглядит иначе: строительство фактически остановлено, хотя компании получат оплату за уже выполненные работы и компенсации за сворачивание деятельности.

В результате в горах к югу от иорданской границы остались недостроенные объекты. По данным WSJ, на месте будущего озера уже подготовлено огромное русло из песка и бетона, а рядом возвышаются стальные каркасы зданий высотой более 30 метров. По оценкам руководства проекта, только для Trojena планировалось использовать около 130 тысяч тонн стали.

