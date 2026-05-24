В Германии начали строить автомобильные мосты из пластика и грунта вместо бетона

Инженеры в Германии перешли к строительству автомобильных мостов, где вместо бетона используется слой пластика и грунта. О необычном методе рассказывает piataauto.md.

На небольших, не очень высоких мостах наиболее нагруженной частью конструкции обычно является водопропускная труба. Это массивная вертикальная конструкция, расположенная на конце каждого моста, которая фактически поддерживает место соединения секции моста с подъездной рампой. До сих пор обычно эти опоры изготавливались из железобетона.

Однако со временем мосты изнашиваются и признатся опасными, главным образом из-за разрушения их опорной конструкции, в которой появляются микротрещины, а бетон фактически "расширяется".

Чтобы противодействовать этой проблеме, еще в 1960-х годах французские инженеры экспериментировали с использованием уплотненной земли вместо бетона. Они решили, что можно эффективно заключить эту уплотнённую землю в своего рода прочную сетку, которая предотвратит её расширение.

Именно этим сейчас и занимаются немецкие инженеры – они укладывают огромные массы уплотнённого грунта, скреплённые пластиковой сеткой. Роль пластика заключается не в том, чтобы поддерживать вес моста, а в том, чтобы предотвратить расширение уплотнённого грунта, или, проще говоря, "распространение" его наружу. Поэтому они укладывают последовательные слои одного и того же грунта, армированного пластиковыми сетками, которые чередуют со слоем уплотнённого грунта без армирования. Это чередование образует десятки слоёв обоих типов, и в результате получается ещё один пролёт моста, увеличенный за счёт чередования этих слоёв, вместо использования железобетона.

Такой метод намного дешевле и экологичнее благодаря экономии огромного количества бетона, а их сопротивление со временем, по словам инженеров, как минимум одинаково, что подтверждают французские эксперименты, проведенные десятилетия назад.

Хотя это решение нельзя применять к высоким мостам, но для мостов меньшей высоты, более простых, оно позволяет значительно снизить затраты и значительно ускорить работы.

До сих пор немцы относились к этим решениям относительно скептически, но теперь они решили применить их к 5 мостам на автомагистрали А3, и результаты оказались чрезвычайно эффективными: реконструкция каждого моста заняла всего 3 месяца и потребовала закрытия автомагистрали под ними на два выходных.

