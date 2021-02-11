Двух малышей ягуаров показали в аргентинском заповеднике. Детеныши родились в конце января. Читайте такжеРедкость в дикой природе: медведица прогуливалась по лесу с пятью малышами (видео)
Экологи называют их чудом и надеждой на спасение вида. Об этом говорится в сюжете ТСН.
В Южной Америке ягуаров осталось не более сотни. Мама малышей - из здешнего зоопарка, а вот отец - это дикий ягуар, на которого случайно наткнулись работники заповедника.
За двумя малышами ягуаров планируют ухаживать, пока они растут, а затем их отпустят в естественную среду.
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