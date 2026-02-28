Эта порода кошек является самой редкой в мире из-за генетической мутации: о чем идет речь

Эта порода очень дружелюбна.

Владельцы домашних животных хорошо знают различные породы кошек, такие как регдол, мейн-кун, персидская, американская короткошерстная и другие. В то же время есть одна конкретная порода, которая считается "самой редкой" в мире. Об этом пишет ParadePets.

Речь идет об американской короткошерстной кошке, которая была выведена в 1960-х годах. Эта порода имеет генетическую мутацию, которая влияет на рост хвоста, поэтому он и является коротким. Несмотря на то, что американская короткошерстная кошка имеет диких предков, ее поведение является полностью домашним.

Отмечается, что эта порода очень дружелюбна и часто ее сравнивают по характеру с собакой. Ее даже считают "золотистыми ретриверами кошачьего мира".

"Эти милые котики имеют длинное, крепкое тело и, как правило, густую короткую или среднюю шерсть. Цвет шерсти может быть серым, оранжевым, коричневым таби, голубым и кремовым. Наиболее примечательным является их характерный хвост, который составляет примерно от трети до половины длины хвоста средней кошки и обычно является прямым, но может быть изогнутым или иметь узловатую форму", - рассказали в ParadePets.

Также эта порода считается очень активной и любит играть, прыгать, лазать и даже гулять на поводке со своими хозяевами.

Известно, что эти кошки вырастают до примерно 25-35 см в высоту и весят от 3 до 8 кг в зрелом возрасте. Их средняя продолжительность жизни в основном составляет 12-15 лет.

Американских короткошерстных кошек трудно найти, и они редко попадают в приюты или центры спасения животных из-за их специфических генетических особенностей и методов разведения, которые необходимы для сохранения их уникальных характеристик.

