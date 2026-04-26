США уничтожили главный козырь Ирана, переданный россиянами

В первые дни военной операции США нанесли сокрушительные удары по военно-морским силам Ирана.

В первые недели нынешнего конфликта в Персидском заливе под удар США и Израиля попали ключевые элементы военно-морских сил Ирана, в частности подводный флот. Как пишет на страницах издания 19fortyfive британско-американский военный аналитик Джек Бакби, эти подводные лодки считались важной составляющей мощи Тегерана в регионе.

Автор публикации отмечает, что иранские ВМС, и подводные лодки в частности, были "основной целью" начального этапа операции "Эпическая ярость". Такой акцент объясняется тем, что на протяжении десятилетий самыми опасными подводными платформами Ирана оставались три российские дизель-электрические подводные лодки, которые на Западе называют "класс Кило", а на постсоветском пространстве – "проект Палтус".

Эти лодки Иран приобрел в 1990-х годах после войны с Ираком, пытаясь модернизировать флот и компенсировать уязвимость на море. Три подводные лодки – "Тарек", "Нух" и "Юнес" – стали основой подводных сил страны. Они могли минировать акватории, атаковать корабли торпедами и создавать серьезную угрозу судоходству, особенно в районе Ормузского пролива.

В то же время эксперт подчеркивает, что даже эти лодки не могли на равных противостоять ВМС США или союзникам в открытом бою. Поэтому Иран сделал ставку на асимметричную стратегию – сдерживание через угрозу, а не прямое столкновение. Наличие даже одной такой лодки, как отмечается, могло затруднять планирование операций противника и влиять на глобальные рынки из-за рисков для транспортировки нефти.

Однако со временем техническое состояние подводного флота ухудшалось. После модернизации в 2012 году Иран столкнулся с трудностями в их эксплуатации.

В начале активной фазы боевых действий ситуация лишь подтвердила эти проблемы. По данным спутниковых снимков, на которые ссылается Бакби, две лодки находились в ремонте, а третья фактически не использовалась. Это сделало их легкой мишенью для ударов, ведь подводные лодки наиболее уязвимы именно в портах.

К началу апреля, как сообщает Белый дом, подводный флот Ирана фактически перестал существовать. По словам американских чиновников, удары уничтожили не только подводные лодки, но и десятки других кораблей и тысячи морских мин.

"Если это правда, то уничтожение всех трех лодок класса "Кило" ознаменовало бы конец единственного настоящего подводного флота Ирана, даже несмотря на то, что эти корабли, похоже, были в значительной степени выведены из строя", – резюмирует аналитик.

Война в Иране: вооружение

Как писал УНИАН, до начала нынешнего конфликта Иран обладал значительным бронетанковым потенциалом – около 1900 танков различных типов, основу которых составляют модернизированные советские Т-72, а также собственные разработки Zulfiqar и Karrar. В то же время большая часть этой техники устарела и существенно уступает современным западным образцам.

Также мы писали, что война с Ираном заставила США израсходовать тысячи высокоточных боеприпасов, в частности более 1000 ракет Tomahawk, около 1100 JASSM-ER и более 1200 перехватчиков Patriot, что существенно истощило запасы. Это уже сказалось на глобальной военной готовности: Пентагон вынужден перебрасывать ресурсы из Европы и Азии, снижая способность сдерживать Россию и Китай.

