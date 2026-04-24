Сколько танков есть у Ирана на случай наземной войны с США: подсчёты экспертов

Иран – довольно большая страна с мощной сухопутной армией.

Иран и США так и не смогли договориться об условиях прекращения войны. Хрупкое перемирие может перерасти в новую вспышку боевых действий, и не исключен сценарий с наземными операциями США на территории Ирана. В этом контексте стоит оценить, есть ли у иранцев что противопоставить первой армии мира.

Как сообщает издание Slashgear, до начала текущего конфликта Иран обладал довольно значительным военным потенциалом, который обеспечивали, в частности, бронетанковые силы. Большинство танков иранской армии происходит еще из советских поставок, хотя страна активно развивала и собственное танкостроение. Помимо основных боевых танков, на вооружении находились самоходные артиллерийские установки, буксируемые орудия, реактивные системы залпового огня и другая бронетехника. Однако именно танковый парк вызывал наибольшие вопросы у западных аналитиков.

По данным отчета "Iran Military Power", подготовленного Агентством военной разведки США еще в 2019 году, на вооружении Ирана находилось около 1900 танков различных типов. Хотя информация уже несколько устарела, отсутствие масштабных танковых боев в регионе в течение последних лет позволяет предположить, что эти цифры остаются близкими к реальности по состоянию на начало 2026 года, отмечает издание.

Среди легких танков иранцы эксплуатируют собственную разработку – танк "Тосан" массой менее 10 тонн. Точное количество этих машин неизвестно. Также на вооружении остаются британские танки Chieftain 1960-х годов, которые Иран модернизировал до уровня Mobarez. Кроме того, Тегеран владеет примерно 50 модернизированными американскими танками M-60A1 конца 1950-х годов, полученными еще до исламской революции. Slashgear подчеркивает, что эти машины не представляют серьезной боевой силы в современных условиях.

Основу иранского танкового парка составляют советские и российские Т-72 в различных модификациях. В 2020 году Иран начал масштабную программу модернизации своего парка Т-72. Тогда официальный Тегеран заявлял о наличии 565 таких машин. Хотя независимо подтвердить эту цифру невозможно, эксперты считают, что на момент начала войны в 2026 году Иран мог иметь несколько сотен боеспособных Т-72.

Значительную часть парка составляют также собственные основные боевые танки семейства Zulfiqar, созданные на базе конструкции Т-72 и M-60. По оценкам портала WarPowerIran, их общее количество достигает около 250 единиц. Самой современной иранской разработкой является танк Karrar, которого, по имеющимся данным, произведено и принято на вооружение примерно 100 единиц.

Как отмечается в публикации, из-за закрытого характера иранского режима и особой секретности Корпуса стражей Исламской революции точные цифры установить чрезвычайно сложно. Общая оценка в около 1900 танков, вероятно, включает как боеспособные машины, так и те, что находятся на хранении или нуждаются в ремонте.

При этом издание обращает внимание на важный момент: даже самые современные иранские танки существенно уступают по своим характеристикам современным западным образцам, таким как американский M1A2 Abrams. Большинство иранской бронетехники, независимо от происхождения, имеет устаревшее вооружение, системы управления огнем и защиту, что делает ее уязвимой в условиях современного высокотехнологичного боя.

