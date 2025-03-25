Китай сейчас владеет почти половиной морских ветровых турбин в мире.

В порту Янчжоу в Китае успешно погрузили на судно ветровую турбину рекордных размеров. Ее длина составляет 436 футов (133 метра), а вес - 73,8 тонны. Это самая большая подобная операция в бассейне реки Янцзы, пишет InterestingEngineering.

Как свидетельствует видео Китайской глобальной телевизионной сети, работники порта впервые применили кооперативную систему работы с портальными кранами, использующие сенсоры и технологии распознавания изображений для мониторинга процесса в реальном времени.

Отмечается, что это достижение подчеркивает растущую важность логистики ветроэнергетического оборудования в Китае. Порт Янчжоу стал центральным узлом в среднем и нижнем течении реки Янцзы для загрузки и разгрузки компонентов ветроэлектростанций. 436-футовые лопасти свидетельствуют о тенденции к созданию более крупных и мощных ветровых турбин.

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Еще одним важным событием в сфере ветроэнергетики в Китае является создание оффшорной ветровой турбины мощностью 25 МВт. Имея высоту втулки 607 футов (185 метров), она разработана для глубоководных установок и предназначена для повышения эффективности ветровой энергии. Однако такие амбициозные проекты сталкиваются с неудачами: в декабре 2023 года стало известно об отрыве "ураганостойких" лопастей на прототипе турбины MySE18.X-20MW.

Китай сейчас владеет почти половиной морских ветровых турбин в мире, а общая присоединенная мощность его оффшорных ветровых электростанций достигла 41 гигаватта.

Только в 2024 году Китай инвестировал 13,6 триллиона юаней (около 1,9 триллиона долларов США) в возобновляемые источники энергии, подняв общую установленную мощность до более 1410 гигаватт и превзойдя производство электроэнергии на угле.

Также в Китае создается национальный центр тестирования оффшорных турбин, что позволит проверять рекордные турбины мощностью 20-25 МВт. По данным отраслевых источников, на этом объекте сначала будет развернуто 20 турбин различной мощности.

Между тем в США, пишет издание, наблюдается резкий контраст в ветроэнергетической политике, ведь указ президента Дональда Трампа фактически заморозил новые проекты по строительству наземных и морских ветровых электростанций.

США рискуют потерять конкурентоспособность в этой сфере, несмотря на то, что себестоимость ветровой электроэнергии составляет около 27 долларов за мегаватт-час, что значительно дешевле газа или угля.

Ранее УНИАН рассказывал о самой большой ветряной турбине в истории, которую запустили в Китае в августе 2024 года. Ее запуск привел к изменениям микроклимата возле места установки.

Отмечалось, что благодаря 128-метровым лопастям и высоте 242 метра она может производить за год столько электроэнергии, чтобы обеспечить 96 000 домов.

Каждая лопасть гигантской турбины улавливает больше энергии ветра, чем когда-либо прежде. Мощность этого чуда инженерной мысли в 20 МВт значительно увеличивает возможности использования энергии ветра для удовлетворения мировых потребностей в электроэнергии и знаменует собой значительный прогресс в технологии возобновляемых источников энергии.

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