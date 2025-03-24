В Китае отметили, что будут продолжать работать над продвижением мирных переговоров.

Министерство иностранных дел Китая прокомментировало информацию, обнародованную в СМИ, о возможном участии страны в миротворческой миссии в Украине.

Как передает Укринформ, на брифинге представитель МИД Китая Го Цзякунь четко опроверг эти заявления.

"Я хотел бы подчеркнуть, что соответствующая информация полностью не соответствует действительности", - сказал Го.

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Он также отметил, что Китай будет продолжать работать с международным сообществом над продвижением мирных переговоров и созданием условий для прекращения огня и окончания "конфликта в Украине".

Напомним, о возможном участии Китая в миротворческой миссии в Украине писало издание Welt. Журналисты отмечали, что китайские дипломаты в Брюсселе провели неофициальные консультации по поводу того, как в Европе могли бы отнестись к такому шагу. При этом подчеркивалось, что такой шаг может сделать миротворческую миссию более приемлемой для России.

Миротворцы в Украине

Как писал УНИАН, ранее спикер британского правительства заявил, что "коалиция желающих" насчитывает более 30 государств, готовых в той или иной степени помочь Украине защититься от России. Из них часть стран готовы отправить собственных миротворцев после войны.

В частности, президент Чехии Петр Павел заявил о готовности отправить войска в Украину в рамках международной миротворческой миссии после заключения мирного соглашения.

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