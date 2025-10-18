В течение нескольких недель перед перелетом она охотится на мидий, моллюсков и другую не слишком постную пищу.

Веретенник Limosa lapponica baueri, птица размером с ворону, сжигает не только жир, но и внутренности, чтобы питаться во время миграции на большие расстояния. Об этом пишет BBC Wildlife Magazine.

Отмечается, что каждую осень веретенник улетает из мест размножения на Аляске и в Сибири в Австралию или Новую Зеландию, чтобы провести зиму. Птица может лететь девять или десять дней, преодолевая невероятные 11 000 км, не останавливаясь ни на отдых, ни на еду.

Интересно, что это самое длинное путешествие без остановок среди всех животных на Земле. В преддверии путешествия он набивает себе глотку едой, обильно питаясь, пока не становится болезненно толстым. В течение нескольких недель перед перелетом веретенник охотится на мидий, моллюсков и другую не слишком постную пищу.

Видео дня

В процессе, называемом аутофагией, птица потребляет значительную часть своих внутренних органов: до четверти жизненно важных, включая почки, печень, желудок и кишечник, разрушаются.

Важно, что этот процесс создаёт место для большего количества жира - эффективного и долго сохраняющегося топлива - и делает птицу легче и, следовательно, более эффективной в полёте. Уменьшение объёма внутренних органов также экономит энергию, которая в противном случае тратилась бы на поддержание частей тела, бесполезных для перелёта. При этом сердечная мышца и летательные мышцы сохраняют свою массу, становясь более мощными, обслуживая более лёгкое тело.

Поэтому веретенник может выглядеть дряхлым и пернатым, но он сложен для длительных перелётов. Уменьшая свои органы, птицы теряют около половины своего веса, не связанного с жиром, перед миграцией.

Отмечается, что добравшись до места зимовки, веретенник полностью восстанавливает свои внутренние органы, что делает эту птицу одной из самых крупных птиц в мире, как по количеству потерянной, так и по количеству набранной ткани.

Интересные новости о птицах

В мире существует большое количество необычных птиц. Даже среди них есть очень странные виды, в существование которых трудно поверить. Орнитолог Дэвид Линдо рассказал интересные факты о колумбийском пастушке. Это очень необычная птица, которая находится под угрозой исчезновения.

Вас также могут заинтересовать новости: