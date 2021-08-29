Персонал госпиталя пожаловался полиции на поведение пациентов.

В Таиланде полиция провела рейд в госпитале, где пациенты с COVID-19 устраивали массовые оргии под наркотиками.

Об этом сообщает издание The Nation Thailand.

Инцидент произошел в провинции Самут Паркан. Персонал госпиталя пожаловался полиции на поведение пациентов. После этого правоохранители провели там обыски. На изъятых материалах с камер видеонаблюдения они увидели, как пациенты занимаются сексом и принимают наркотики.

Личности нарушителей установить не удалось. При этом у пациентов изъяли партию контрабандных сигарет.

По предварительным данным, их перепродавали через полевой госпиталь населению провинции.

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Автор: Денис Прядко