В Бангкоке, Таиланд, попугай украл и проглотил 21 бриллиант из ожерелья хозяйки.
Об этом сообщает издание Metro.
Во вторник, 22 июня, восьмимесячный попугай вида солнечная аратинга по кличке Фрости залез в хозяйскую шкатулку с драгоценностями и съел бриллианты из ожерелья.
Вскоре попугай ослаб и стал отказываться от пищи. Хозяйка отвезла Фрости в ветеринарную клинику, где ему сделали рентген.
В желудке птицы ветеринары обнаружили бриллианты. Под общим наркозом ему вскрыли желудок и вытащили их оттуда.
Каждый из бриллиантов был весом около 0,2 карата.
«Этих птиц привлекают блестящие вещи. Мы часто сталкиваемся с подобными ситуациями, но этот случай особенный, потому что попугай съел очень много бриллиантов», - рассказал ветеринар.
Фрости проведет в больнице по меньшей мере неделю, пока не заживут швы.
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