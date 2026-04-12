Туристы нашли в лесу банку с золотыми монетами стоимостью 330 тысяч долларов (фото)

Они думали, что это просто старый контейнер, пока не открыли его и не обнаружили внутри спрятанное состояние.

Двое туристов в горах Крконоше в Чехии, гуляя по лесу, случайно нашли старый алюминиевый контейнер, а в нем – сотни золотых монет и других ценностей, общей стоимостью более 330 тысяч долларов.

Как пишет DailyGalaxy, сначала туристы заметили небольшой алюминиевый контейнер. Внутри они обнаружили 598 золотых монет, аккуратно сложенных в одиннадцать пачек и завернутых в темную ткань. Однако сюрприз на этом не закончился.

Всего в нескольких метрах они обнаружили второй контейнер – железный ящик, наполненный золотыми изделиями. Среди них были 16 портсигаров, 10 браслетов, серебряный сетчатый кошелек, расческа и цепочка с ключом. Весь груз весил около 7 килограммов.

В итоге туристы передали все в Музей Восточной Богемии для экспертизы.

При более тщательном изучении эксперты обнаружили, что монеты, найденные внутри банки, датируются 1808-1915 годами. Они происходят из нескольких стран, включая Францию, Австро-Венгрию, Россию, Италию, Румынию, Бельгию и Турцию.

Некоторые монеты из Австро-Венгрии соответствуют системам, которые использовались до 1930-х годов. Такое смешение происхождения затрудняет понимание того, как все эти монеты оказались в одном месте. Это говорит о том, что коллекция формировалась постепенно, а не была собрана сразу.

Почему сокровище было спрятано?

По словам Мирослава Новака из Музея Восточной Богемии, люди издавна прятали ценности под землей в периоды нестабильности, надеясь вернуться за ними позже.

"Список возможных причин, по которым сокровище, вероятно, было закопано, довольно ясен. Начало войны, депортация чешского и еврейского населения, затем депортация немцев после войны, так что вариантов несколько. Была также денежная реформа, которая тоже могла быть причиной", - говорит он.

Никто точно не знает, кому принадлежало сокровище. В будущем коллекция будет выставлена ​​на всеобщее обозрение, а туристы получат 10-процентное вознаграждение за ее сдачу.

