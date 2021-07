В Лондоне нашли граффити с "Лавровым": фото оказалось фейком

Портрет российского министра якобы подписали его фразой "Who are you to f#cking lecture me?".

Российские пропагандисты нашли в Лондоне граффити с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. На это даже успели отреагировать в МИД РФ, но рисунок оказался фейком. Об этом сообщают кремлевские СМИ. Портрет российского министра подписали его фразой "Who are you to f#cking lecture me?" (в переводе с английского "Кто ты такой, чтобы читать мне лекции?"). Новость широко распространили российские СМИ, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила что в дипведомстве "к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия" относятся хорошо. Однако позже стало известно, что никакого граффити на самом деле не существует - фото оказалось отредактированным изображением из сервиса Google Street View. Это выяснили работники российских СМИ, которые приехали по указанному адресу, и обнаружили пустую стену на месте предполагаемого граффити. Стоит отметить, что это уже не первый раскрытый фейк российских СМИ - в апреле пропагандисты сообщили о гибели ребенка на Донбассе в результате обстрелов со стороны ВСУ. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Станислав Кожемякин

