Портрет российского министра якобы подписали его фразой "Who are you to f#cking lecture me?".

Российские пропагандисты нашли в Лондоне граффити с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. На это даже успели отреагировать в МИД РФ, но рисунок оказался фейком.

Об этом сообщают кремлевские СМИ.

Портрет российского министра подписали его фразой "Who are you to f#cking lecture me?" (в переводе с английского "Кто ты такой, чтобы читать мне лекции?").

Новость широко распространили российские СМИ, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила что в дипведомстве "к народному творчеству, в основе которого искренняя симпатия" относятся хорошо.

Однако позже стало известно, что никакого граффити на самом деле не существует - фото оказалось отредактированным изображением из сервиса Google Street View.

Это выяснили работники российских СМИ, которые приехали по указанному адресу, и обнаружили пустую стену на месте предполагаемого граффити.

Стоит отметить, что это уже не первый раскрытый фейк российских СМИ - в апреле пропагандисты сообщили о гибели ребенка на Донбассе в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Станислав Кожемякин