По словам главы МИД РФ, заявления украинской власти о необходимости передать Украине контроль за украинско-российской границей должны получить «какую-то реакцию, как минимум, Парижа и Берлина».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Берлин и Париж потакают Украине в подрыве Минских соглашений и тем самым совершают «предательство».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

«По Украине – это колоссальная претензия к нашим германским и французским коллегам: прятаться за пять принципов ЕС, которые гласят, что с Россией будет все хорошо, как только Россия выполнит Минские договорённости – это граничит с дипломатической и политической нечистоплотностью», - заявил Лавров.

Он сказал, что заявления украинской власти на уровне президента и других должностных лиц о необходимости передать Украине контроль за украинско-российской границей должны получить «какую-то реакцию, как минимум, Парижа и Берлина».

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При этом Лавров напомнил, что инициатива руководителя украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука была охарактеризована как «полностью подрывающая Минские договоренности и преследующая одну единственную цель» – собраться на новый саммит Нормандского формата.

«Видимо там, в Нормандском формате, президенту Зеленскому приятно с мировыми лидерами пообщаться и создать впечатление для своего электората и, может, каких-то своих воздыхателей на Западе, что он что-то умеет, что-то может. Но это все подмена сути внешними эффектами – мы это проходили. Так было и при Порошенко, так было и при Зеленском, никаких перемен мы не наблюдаем», - заявил он.

Лавров считает, что Париж и Берлин «должны возвысить свой голос и призвать Зеленского и его команду уважать то, о чем было сказано год назад на Парижском саммите Нормандского формата – Минским договорённостям нет альтернативы», - сказал он.

«Пока этого не будет сделано, мы будем считать, что Берлин и Франция потакают разрушению того, что было создано их руками», - сказал он.

Лавров заявил, что это будет второй раз – предательство своих собственных договорённостей, первый раз был в феврале 2014 года.

«Потом еще и наказали Россию за то, что мы поддержали тех, кто отказался делать антикоррупционный переворот – это была не ошибка, это преступление против справедливости, против международного права. Второй раз такое же предательство по отношению к собственным договоренностям мы наблюдаем в части подрыва Минских договоренностей», - заявил Лавров.

Украинский план по Донбассу: 5 главных пунктов

5 ноября украинская делегация в ТКГ обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу: вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года; отмена властями РФ ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства; восстановления контроля над соответствующим участком российско-украинской границы с помощью Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ; увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1,5 тыс. лиц); только при выполнении первых четырех условий – подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

10 ноября участники подгруппы по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы взяли за основу предложенный украинской стороной План действий по Донбассу.

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Автор: Роман Цимбалюк