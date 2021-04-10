Министр пояснил, что считает, что таким образом Россия хочет, чтобы "Штаты их увидели".

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников прокомментировал гибель 5-летнего ребенка на Донбассе.

Об этом шла речь в эфире Свободы Савика Шустера.

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Обсуждая место подрыва ребенка, Резников заметил: "Простая вещь. Город от линии разграничения – более 15 километров. Ни один беспилотник так далеко не летает, даже для самонаблюдения".

Он подчеркнул, что это еще одна пропагандистская "штучка".

"Что якобы украинские войска сделали что-то плохое против мирного населения. Это действительно поднятие градуса", - пояснил Резников.

Министр пояснил, что считает, что таким образом Россия хочет, чтобы "Штаты их увидели", и вспомнил о пропагандистской фразе Кремля времен войны против Грузии: "побуждение к миру".

Что произошло

Инцидент случился в начале апреля в Александровке под Донецком – на фоне обострения конфликта на Донбассе.

О гибели мальчика миссии ОБСЕ сообщили работники морга в областном центре, контролируемом оккупантами. По их словам, у ребенка констатировали многочисленные осколочные травмы.

Команда наблюдателей узнала, что смерть ребенка наступила, когда тот играл у дома. Бабушка погибшего услышала взрыв и увидела густой дым. Детали устанавливаются.

Вместе с тем, в начале апреля ряд российских СМИ (Gazeta.RU, «Коммерсантъ», РБК, Фонтанка.RU, РИА «Новости», «Lenta.ru», «Свободная пресса», «Интерфакс») обвинили в гибели ребенка украинских военных, которые якобы сбросили взрывчатку на БПЛА. Эксперты установили, что эта информация является фейком.

В то же время обстрелы с квадрокоптеров регулярно фиксировали со стороны самих оккупантов.

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Автор: Яна Ставская